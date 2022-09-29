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  4. İçini kemiren meraka yenik düştü! Kilitli kapının ardında bir seks bebeği zindanı bulmayı beklemiyordu

İçini kemiren meraka yenik düştü! Kilitli kapının ardında bir seks bebeği zindanı bulmayı beklemiyordu

29.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini açıklamayan genç bir kadın, sevgilisinin evinde yaptığı inanılmaz keşfin ardından yardım için İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Gorman'a koştu. Uzun süreli ilişkisi boyunca, erkek arkadaşının evinde kapısı sürekli kilitli olan bir oda olduğunu fark eden ve merakı içini kemiren genç kadın, erkek arkadaşının hasta halinden istifade edip o kapıyı araladı. Gördüğü şey onu hem şaşkına çevirdi, hem de hayal kırıklığına uğrattı.

İçini kemiren meraka yenik düştü! Kilitli kapının ardında bir seks bebeği zindanı bulmayı beklemiyordu

Birkaç hafta önce sevgilisinin gıda zehirlenmesi yaşaması üzerine ona refakat etmek için evine giden genç kadın, sevgilisi rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Adam gece 2 civarında derin bir uykuya daldı. Genç kadın bir süre sonra uzun süredir ne olduğunu merak ettiği kilitli odanın anahtarının komodinin üzerinde olduğunu fark etti.

ONA BAKAN ALTI ÇİFT GÖZ VARDI

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Bu durumu fırsat bilen kadın, hızla soluğu odanın kapısında aldı. Kilidi çevirirken ufak bir suçluluk duygusu hissetti ancak kapıyı açtığında gördükleri onu dehşete düşürdü. Kendisine bakan 6 çift göz karşısında şoke olan genç kadın, ne yapacağını şaşırmış halde odayı keşfetmeye başladı.

GİZLİ BİR SEKS ZİNDANI

Büyük bir yatak, 6 adet giysileri kısmen soyulmuş seks bebeği, çeşitli seks oyuncakları ve yağlarla dolu bu odada gördükleri inanılmazdı. Genç kadın kızıl saçlı ve düz göğüsleri olan bir kadınken, seks bebeklerinin neredeyse hepsi sarışındı ve oldukça büyük göğüsleri vardı.

HİÇBİRİ ONA BENZEMİYORDU

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Bir teslimatçı ön kapıya geldiğinde odayı kilitleyip çıkmak zorunda kalan kadın, ne yapacağını şaşırmıştı. Bebeklerin hiçbirisinin kendisine benzememesi ona tuhaf ve aşağılayıcı hissettirmişti ve ne yapacağını bilemez halde Jane O’Gorman'a danıştı.

''DÜŞÜN''

Üzücü hikaye karşısında O'Gorman'ın önerisi ise erkek arkadaşının neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu üzerine düşünmesi ve erkek arkadaşının savunmasını dinlese bile bu durumu aşıp aşamayacağı üzerine kafa yorması oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seks oyuncağı
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