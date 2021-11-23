İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İnterpol bizim kırmızı bülten taleplerimizi kabul etmiyor

Bakan Soylu İnterpol Genel Kurulu’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu Türkiye’nin "kırmızı bülten" taleplerinin İnterpol tarafından reddedilmesine ilişkin olarak, "Özellikle FETÖ olayından sonra maalesef İnterpol bizim kırmızı bülten taleplerimizi kabul etmiyor. Tüm başvurularımızı reddetti. Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil. Ancak arkadaşlarımızın ve bizim bu İnterpol toplantısını da fırsat bilerek ikili görüşmelerimiz var. Bu girişimlerimizi burada tekrar hatırlatıyoruz. Nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehlikenin sadece kendisine ait bir tehlike olmadığını, FETÖ’nün hem terör hem de bir istihbarat örgütü olduğunu burada ifade ediyoruz. İnanıyorum ki bir netice alacağız" ifadelerini kullandı.

İHA



