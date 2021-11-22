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Bakan Soylu ile CHP'li Özkoç arasında gerginlik: Ben gülmüyorum beyefendi

22.11.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum beyefendi, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum" ifadelerini kullanırken, tartışmanın büyümesi nedeniyle oturuma ara verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Bitlis Sarpkayalar'da Eren Kış-7 Operasyonu'nun başlatıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçmişteki acı ve kayıplarımız bize büyük tecrübe kazandırmıştır. Terör eylemleri sayısı 2.817’den, yüzde 90’ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah’a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl 5 tanesi de yurtdışından 48 kişiyi örgüte katmışken , son beş yılda 1.043’ü ikna olmak üzere, 2.072 örgüt mensubu teslim olmuştur. Türkiye'deki toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür" dedi. Bakan Soylu, "PKK kilitlenmiştir. Kato’dan Cudi’ye, Gabar’a kadar; Şenyayla’dan Cehennem Deresi ve Kutu Deresi’ne Kazan Vadisi’ne kadar; Çemçemadur’dan Sehi Ormanlarına, Tendürek’e kadar, terör örgütünün bütün kampları tarumar edilmiştir"

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-7 operasyonu başladıSon Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Kış-7 operasyonu başladı

SOYLU'DAN SERT TEPKİ SERT TEPKİ: BEN GÜLMÜYORUM

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Bakan Soylu konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek "Ben gülmüyorum beyefendi, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Sürekli oradan gülmeyin, densiz. Ben terörle mücadelenin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. El sallama, parmak sallama! Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya her evden oy istediniz, unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz? Sizin Genel Başkanınız istedi" dedi.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle oturuma ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Engin Özkoç Süleyman Soylu
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