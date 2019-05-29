MAGAZİN

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Son olarak TRT'de yayınlanan Ege’nin Hamsisi dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın’ın evi soyuldu.

İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

Urla’da doğayla baş başa bir hayat süren İclal Aydın’ın uykudayken gece yarısı evine hırsız girdi. Görüntü yönetmeni eşi Efe Kubilay İstanbul’da olduğu için kızı Lal Başbuğ ile evde olduğunu anlatan İclal Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

KÖPEKLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ!

"Biz uyurken evimize giren hırsızlar maddi şeylerden çok huzurumuzu çaldılar.Yaprak kıpırdasa havlayan köpeğimiz Marlon’u ilaçlı mama verip, gözlerine sprey sıkarak etkisiz hale getirmişler. Behlül kedisi feryat figan kapımızı tırmalayarak bağırıp çağırırken aslında bizi uyandırmaya çalışıyormuş. Sabahın erken saatinde, uyku sersemi ‘mutfak kapısını açık unuttum herhalde’ dedim önce… Sonra kapının önüne atılmış cüzdan falan filan derken durumu anladım. Sabah 06.41’de idrak ettiğim durumun sonunda aradığım Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri dakikalar içinde evimizdeydi. Komşularımız, Urla’daki dostlarımız bütün gün bizimle birlikteydiler. Kızımın korkusu ve telaşı tatlı bir güven duygusuyla yok oldu desem yeridir."

YÜZÜNÜ KAPATMIŞ

Evine yüzüne çorap geçirmiş 2 kişinin girdiğini belirten İclal Aydın, tv100’de ekrana gelen Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil’in sunduğu 'Duymadık Demeyin' aracılığıyla özellikle tatil yöresinde yaşayanları uyardı ve "Herkes özellikle panjurlarına ve alarm sistemine çok dikkat etsin. Çantam aşağı kattaydı. Onun içinden bir şeyler ve bir de ehliyetimi almışlar. Sonra hiçbir şeye dokunmadan kapıları açık bırakıp gitmişler. Muhtemelen kimliği görünce kim olduğumu görüp çıktılar. Zarif hırsızlarmış. Bilgisayarımı, laptop’ımı filan almamış. Cüzdanı da kapının yanına atmışlar. Yukarı çıkmamış olmaları, köpeği zehirlememiş olmalarına çok mutluyum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
iclal aydın hırsızlık

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