İclal Aydın'a hırsızlık şoku!

Urla’da doğayla baş başa bir hayat süren İclal Aydın’ın uykudayken gece yarısı evine hırsız girdi. Görüntü yönetmeni eşi Efe Kubilay İstanbul’da olduğu için kızı Lal Başbuğ ile evde olduğunu anlatan İclal Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

KÖPEKLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞ!

"Biz uyurken evimize giren hırsızlar maddi şeylerden çok huzurumuzu çaldılar.Yaprak kıpırdasa havlayan köpeğimiz Marlon’u ilaçlı mama verip, gözlerine sprey sıkarak etkisiz hale getirmişler. Behlül kedisi feryat figan kapımızı tırmalayarak bağırıp çağırırken aslında bizi uyandırmaya çalışıyormuş. Sabahın erken saatinde, uyku sersemi ‘mutfak kapısını açık unuttum herhalde’ dedim önce… Sonra kapının önüne atılmış cüzdan falan filan derken durumu anladım. Sabah 06.41’de idrak ettiğim durumun sonunda aradığım Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri dakikalar içinde evimizdeydi. Komşularımız, Urla’daki dostlarımız bütün gün bizimle birlikteydiler. Kızımın korkusu ve telaşı tatlı bir güven duygusuyla yok oldu desem yeridir."