İclal Aydın saçlarını boyatmayı bıraktı! Yeni imajı beğeni topladı

Oyuncu, yazar İclal Aydın imaj değişikliğine gitti.

Kısacık kestirdiği saçlarını boyatmayarak kendi haline bırakan Aydın, fotoğrafını Instagram hesabından ''Hey Yıllar'' notuyla paylaştı.

Aydın'ın yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı.

Aydın bir süre önce verdiği bir söyleşide "Kendinizi güzel buluyor musunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Güzel bulduğum, bulmak için çok uğraştığım yıllar oldu. Ama son zamanlarda aynada güzellik aramıyorum. Annem çok güzel bir kadındı. Hastalığı ilerlerken sayıklar gibi konuştuğu günlerden birinde “Aynada kendimi bulamıyorum” demişti. Ahh! Ne kurşundu o kalbime giren. Aynada kayboluyor insan yaşarken. Allah bugün ve gelecekte anılarda güzel kalpli bir insan olarak yaşatsın beni inşallah."

