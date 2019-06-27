Mynet Trend

İclal Aydın saçlarını boyatmayı bıraktı! Yeni imajı beğeni topladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

Yazar ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Saçlarını boyatmaya ara veren Aydın yeni imajıyla dikkat çekti.

İclal Aydın saçlarını boyatmayı bıraktı! Yeni imajı beğeni topladı

Oyuncu, yazar İclal Aydın imaj değişikliğine gitti.

Kısacık kestirdiği saçlarını boyatmayarak kendi haline bırakan Aydın, fotoğrafını Instagram hesabından ''Hey Yıllar'' notuyla paylaştı.

Aydın'ın yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı.

5d14958cae298b36981b2600

Aydın bir süre önce verdiği bir söyleşide "Kendinizi güzel buluyor musunuz" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Güzel bulduğum, bulmak için çok uğraştığım yıllar oldu. Ama son zamanlarda aynada güzellik aramıyorum. Annem çok güzel bir kadındı. Hastalığı ilerlerken sayıklar gibi konuştuğu günlerden birinde “Aynada kendimi bulamıyorum” demişti. Ahh! Ne kurşundu o kalbime giren. Aynada kayboluyor insan yaşarken. Allah bugün ve gelecekte anılarda güzel kalpli bir insan olarak yaşatsın beni inşallah."

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Boşanan çift o protokolü imzaladıBoşanan çift o protokolü imzaladı
Güzel haberi duyurdu: Göbek değil bebekGüzel haberi duyurdu: Göbek değil bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın İclal Aydın saç

En Çok Okunan Trend Haberler

Otogarda akılalmaz olay! Bir gecede yaptılar

Otogarda akılalmaz olay! Bir gecede yaptılar

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Sigara paketleri öyle olacak!

Sigara paketleri öyle olacak!

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! o protokolü imzaladılar

Boşanan çift o protokolü imzaladı

Ece Vahapoğlu hamile olduğunu duyurdu

Güzel haberi duyurdu: Göbek değil bebek

Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı

Onur'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı

Esra Erol'da damat arayan Ceyda Kırıcı yüzüğü taktı!

Kanal kanal gezen gelin adayı en sonunda bakın kimle evlendi

Estetik yaptırıp pişman olan ünlü isimler

İtiraf etti! 'Meme implantını...'

İstanbullu Gelin'in Osman'ı askerde! Eski halinden eser yok

İstanbullu Gelin'in Osman'ı askerde! Eski halinden eser yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.