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İddialı dizi için final kararı verildi

30.08.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin büyük umutlarla ekrana getirdiği Baş Belası için final kararı verildi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in paylaştığı Baş Belası, Pazar akşamları yayınlanmaya başlamış sonrasında Cuma gününe çekilmişti. Ancak dizinin reytingleri bir türlü beklentileri karşılamayınca final kararı geldi.

İddialı dizi için final kararı verildi

Baş Belası dizisi için final kararı alındı. Atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinin başrollerini sevilen isimler İrem Helvacıoğlı ile Seçkin Özdemir paylaşıyordu. Pazar akşamları başlayan ancak daha sonra Cuma’ya alınan dizinin reytingleri bir türlü beklentileri karşılamadı.

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Dizinin şimdiye kadar 11 bölümü yayınlandı. Reytingler bir türlü düzelmeyince de dizi için artık son karar verildi. Baş Belası isimli dizinin 13. bölümde final yapacağını gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

BAŞ BELASI HAYRANLARI İSYANDA

İpek ve Şahin karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının uyumunu çok iyi bulan Baş Belası hayranları, verilen karara isyan ediyor.

Sadece 2 bölümün kaldığı dizi için Atv’ye mesaj gönderen dizi hayranları, bu kararın haksızlık olduğuna yönelik yorumlar yapıyor. Baş Belası dizisinin 12. bölümü 3 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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