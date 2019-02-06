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İddialı dizi Kuzgun'dan çarpıcı fragman! İşte Kuzgun dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2019 02:16 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın, Star TV’de ekrana gelecek, heyecanla beklenen yeni dizisi Kuzgun'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Barış Arduç ve Burcu Biricik’in başrollerde oynadığı Kuzgun dizisi hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alıyor. Peki Kuzgun dizisi ne zaman başlayacak? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kuzgun dizisi 1. bölüm yeni fragmanı.

İddialı dizi Kuzgun'dan çarpıcı fragman! İşte Kuzgun dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Uluslararası Emmy Ödüllü ‘Kara Sevda’ dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor.

Kuzgun’un (Barış Arduç) Dila’ya (Burcu Biricik), onu yıllardır tanıyormuşcasına mesaj dolu sözler sarf ettiği fragmanda, Dila da, sözleriyle kendisini şaşırtan Kuzgun’a ‘Kimsin sen?’ diye sormaktan kendini alıkoyamıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Sözleri Nesimi’ye, bestesi Feyzullah Çınar’a ait olan, Remix’ini Serhat Durmuş’un yaptığı, Kosova’da yaşayan, Türkçe bilmeyen Florijana Rexhepi adlı genç bir kadın vokalin seslendirdiği ‘Minnet Eylemem’ şarkısı eşliğinde yayınlanan, Kuzgun ve Dila’nın illüstrasyonlarıyla son bulan fragman izleyicilerden büyük beğeni topladı ve merak uyandırdı.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ yakında Star TV’de başlıyor !

‘BENİM ADIM KUZGUN. ÖLÜMÜM ÜÇ GÜN, YENİDEN DOĞMAM YİRMİ YIL SÜRECEK’

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan ‘Kuzgun’un yayınlanan ilk teaser’ı büyük beğeni topladı. Diziden heyecan dolu görüntülerin yer aldığı teaser’da Kuzgun’un ‘Benim adım Kuzgun. Ölümüm üç gün, yeniden doğmam yirmi yıl sürecek. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmadım. Ben, Akça Kuzgun. Geri döndüm’ ve Dila’nın da Kuzgun’a hitaben ‘Çocukluğum gibi kokuyorsun’ sözleri ise dikkatleri çekti ve merak uyandırdı.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’, Şubat’ta Star’da izleyici ile buluşacak.

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