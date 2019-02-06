İddialı dizi Kuzgun'dan çarpıcı fragman! İşte Kuzgun dizisi 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Uluslararası Emmy Ödüllü ‘Kara Sevda’ dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor.

Kuzgun’un (Barış Arduç) Dila’ya (Burcu Biricik), onu yıllardır tanıyormuşcasına mesaj dolu sözler sarf ettiği fragmanda, Dila da, sözleriyle kendisini şaşırtan Kuzgun’a ‘Kimsin sen?’ diye sormaktan kendini alıkoyamıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Sözleri Nesimi’ye, bestesi Feyzullah Çınar’a ait olan, Remix’ini Serhat Durmuş’un yaptığı, Kosova’da yaşayan, Türkçe bilmeyen Florijana Rexhepi adlı genç bir kadın vokalin seslendirdiği ‘Minnet Eylemem’ şarkısı eşliğinde yayınlanan, Kuzgun ve Dila’nın illüstrasyonlarıyla son bulan fragman izleyicilerden büyük beğeni topladı ve merak uyandırdı.