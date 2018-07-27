MAGAZİN

İdil Fırat'tan takipçisine ince ayar

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Oyuncu Mert Fırat ile sözlenen İdil Fırat Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa gelen yoruma bakın ne cevap verdi

İdil Fırat'tan takipçisine ince ayar

Mert Fırat ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemine bomba gibi düşen İdil Fırat, sosyal medya hesabından söz töreninde çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Çiftin, kısa sürede dünyaevine girmek istemeleri akıllara, "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti.

Bir takipçisi ise bu gündemi unutmadı ve bu paylaşıma "Hamile değilse yüzüme tükürün" şeklinde bir yorum yazdı.

ırat, "Hamile değilse yüzüme tükürün" yazan takipçisine, "Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım, sevgiler" yanıtını vererek hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Mert Fırat, 3 aydır birlikte olduğu sevgilisi İdil Fırat'ı, ailesinin yaşadığı Antakya’ya götürerek tanıştırmıştı. Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ile İdil Fırat, geçtiğimiz haftalarda evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Hatay'da nişanlanan çiftin ağustos ayında dünyaevine girecekleri öğrenilmişti.


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Mert Fırat İdil Fırat idil fırat hamile mi?

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