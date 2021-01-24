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İdo Tatlıses aşka geldi! 'Öpücüğün eksik olmasın bana'

24.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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İdo Tatlıses aşka geldi! 'Öpücüğün eksik olmasın bana'

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yaptığı paylaşımla nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı. Romantik bir mesaj yayınlayan İdo'ya sevgilisinden yanıt gecikmedi.

İdo Tatlıses, 29. yaşına basan nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü kutladı.

Instagram'dan paylaşım yapan İdo, "Öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notuyla sevgilisine romantik anlar yaşattı.

İdo, paylaşımına "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..."notunu düştü.

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İdo'nun paylaşımına sevgilisi Yasemin Şefkatli'den de yanıt gecikmedi. Şefkatli, gördüğü romantik paylaşım sonrası sevgilisine, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını verdi.

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