İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, önceki gün nişanlısı Yasemin Şefkatli ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan ikili, yakın zamanda yapmayı planladıkları düğünleri hakkında konuştu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses, şunları söyledi:

Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı. Düğün konusuna gelirsek; ülkemizdeki koronavirüs olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz.



