HABER
  4. İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 07:13 | Son Güncelleme

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Ocak bugün yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 7 Ocak Salı günü yapacakları seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüslerinin iptal edilen seferleri şöyle:

  • Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi
  • Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri

Bursa Deniz Otobüslerinin iptal edilen seferleri ise şöyle:

  • 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi
  • 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi
  • 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi
  • 14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi
  • 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
  • 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Mersin’de cadde ve sokaklar sular altında kaldıMersin’de cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Dolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildiDolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul deniz otobüsleri İDO BUDO Bursa Deniz Otobüsleri 7 ocak vapur seferleri

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi

Dolmabahçe’de yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç kesildi

Mersin’de heyelan! Toprak altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!

Toprak altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti!

TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi! Karar Resmi Gazete'de!

TBMM çalışmalarına 3 gün ara verildi!

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Gündemi sarsan iddia! ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

İsrail'i İran korkusu sardı! Süleymani'yle ilgili çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.