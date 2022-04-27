İftar için en kolay ve lezzetli menü! Ramazan’ın 25.günü menüsü

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken ne yemek yapılacağını bulmak çok zor olabiliyor. Özellikle bu günlerde bayram temizlikleri yavaştan başlarken yorucu yemekler yapmak çok daha zor olabiliyor. Gün boyu aç kalan mideyi doyurmak için sağlıklı ve kolay yemek yapmak isteyenler bu menüyü mutlaka denemelisiniz. Çorbasından tatlısına kadar her şeyin bulunduğu bu menü ile leziz tatlar yapacaksınız.

TARHANA ÇORBASI

MALZEMELER

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak(ezilmiş)

YAPILIŞI

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

FELLAH KÖFTESİ

MALZEMELER

Köfte için

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 soğan

1 su bardağı irmik

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yarım çay bardağı su

Sosu için

2 diş sarımsak

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 demet maydanoz

Üzeri için

Yarım su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

İnce bulguru bir kaseye alın. Üzerine sıcak su ilave ederek 4 dakika kadar demlenmeye bırakın. O esnada soğanları rendeleyin.

Şişen bulgura rendelediğiniz soğan ve kalan malzemeleri ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun.

Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla bastırıp düğme şekli verin ve un serpilmiş bir tepsiye yayın.

Sosunu hazırlamak için ezdiğiniz sarımsakları ve salçaları zeytinyağında kavurun. Salçaların kokusu çıkınca ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozun yarısını ilave edin ve karıştırın.

Sosu geniş bir kaba alın. Köfteleri tuzlu kaynar suda haşlayın. Köfteler suyun üzerine çıkmaya başlayınca bir kevgir yardımıyla süzün ve sosun olduğu kaba alın.

Tüm köftelerin sosa bulanması için karıştırın ve soslu köfteleri bir servis tabağına alın. Üzerine ezdiğiniz sarımsakla beraber hafif çırptığınız yoğurdu gezdirin.

TAVA BÖREĞİ

MALZEMELER

3 adet yufka

1/2 (yarım) su bardağı süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

İçi için

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

İsteğe bağlı maydanoz

YAPILIŞI

Teflon tavayı 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

Bir kasede yoğurt veya süt, yumurta ve sıvı yağı çatalla çırpın.

Bir yufkayı kenarları yanlardan sarkacak şekilde tavaya serin. (En sonunda sarkan kısmı böreğin üzerine kapatacağız.)

Yarım yufkayı elinizle iri parçalar kopararak (10 cm’lik parçalar olabilir, küçük olmasın) tavaya gelişi güzel koyun.

Üzerine yoğurtlu sosun yarısını gezdirin.

Üzerine yarım yufka daha parçalayın ve üzerine ufalanmış beyaz peynir, rendelenmiş kaşar peyniri ve seviyorsanız kıyılmış maydanoz serpin. (Miktarlarını istediğiniz kadar koyun, ben bol miktarda koydum.)

Kalan yufkanın yarısını da parçalayarak üzerine yoğurtlu sosun kalan yarısını boşaltın ve kalan yarım yufkayı da parçalayın.

Kenarlardan sarkan yufkayı da büzdürerek böreğin üzerine kapatın.

En büyük ocağı iyice kısın ve tavayı ocağa koyun. 5-6 dakika sonra kenarından hafif kaldırarak kızarıp kızarmadığını kontrol edin.

Kızardığında tavanın üzerine büyük bir servis tabağı veya tepsi kapatıp alt üst ederek böreği servis tabağına alın.

Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağ dökün ve böreği servis tabağından yavaşça sıyırarak tavaya koyun. Bu yüzü de kızardığında servis tabağına alın.

Ilındığında üçgen olarak dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

SÜTLAÇ

MALZEMELER

½ çay bardağı pirinç(3 yemek kaşığı) (40 g)

2 su bardağı sıcak su(400 ml)

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker(200 g)

2 yemek kaşığı (tepeleme)buğday nişastası

1 çay bardağı su(150 ml)

YAPILIŞI

Sadece bir kez sudan geçirerek yıkadığınız pirinci tencereye alın ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyerek kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bu sırada ara ara nazikçe karıştırın.

Pirinç, suyu çekip lapa hale gelince üzerine sütü ilave edin. Karıştırın ve süt kaynayana kadar ara ara karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını kısın, 8-10 dakika daha bu şekilde karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Ardından şekeri ekleyin, karıştırın. Tekrar kaynamasını bekleyin ve 4-5 dakika daha da kısık ateşte bu şekilde kaynatın.

Nişastayı eklemek için bir kabın içerisine alın, 1 çay bardağı suyla karıştırın ve aynı anda hem karıştırıp hem tencereye ekleyin. Azar azar dökerek eklerseniz topaklanma riskini de engellemiş olursunuz.

Karıştırdıktan sonra hafifçe kıvam alana kadar pişirin. Bu sırada tekrar kaynayacak ve minik minik balonların yüzeye ulaştığını göreceksiniz, bunu gördükten sonra kısık ateşe alıp 1-2 dakika daha pişirin ve ardından ocaktan alın. Bu noktada sütlacın kıvamı akışkan bir boza kıvamında olmalıdır.

Sütlaç harcını bir kepçeyle kaselere dağıtın. Her kepçeden önce bir kez karıştırın ki bu sırada pirinçler en dibe çökmesin. Her kasede eşit miktarda pirinç olması için karıştırarak kepçeyle alın ve dökün.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat, tercihen 1 akşam kadar bekletin ve servis etmeden önce buzdolabından çıkarıp 5 dakika bekletin, tarçın veya fındık serperek servis edin.

AFİYET OLSUN!



