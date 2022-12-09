HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İğrenç olaya "dozer"li tepki: "Bütün kurslarını ve yurtlarını yıkacağız!" Muharrem İnce'den Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında sert mesajlar

İğrenç olaya "dozer"li tepki: "Bütün kurslarını ve yurtlarını yıkacağız!" Muharrem İnce'den Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında sert mesajlar

09.12.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine tüm Türkiye'den tepki yağmaya devam ediyor. İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusunun kızı olan H. K. G.'nin kocasıyla konuşmasını kaydettiği ses kaydı ve yürek yakan ifadeleri ortaya çıkarken sert bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, "6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş ve bunların yurtları ile kursları var" diyerek iddialara değinirken "Dozerle hepsini yıkacağız" diye konuştu.

İğrenç olaya "dozer"li tepki: "Bütün kurslarını ve yurtlarını yıkacağız!" Muharrem İnce'den Türkiye'nin konuştuğu olay hakkında sert mesajlar

H. K. G.'nin 6 yaşındayken komşusu K. İ.'ye gelin olarak verildiğini ve cinsel istismara uğradığını anlattığı hikayesi Türkiye'nin gündeminde bir numaraya oturdu. H. K. G.'nin kardeşleri olayı yalanlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Siyasilerden de olaya ilişkin peş peşe tepkiler geliyor. Memleket Partisi lideri İnce, olaya değinirken "Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar" ifadelerini kullandı. "Bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız" sözleriyle dikkat çeken İnce ayrıca "‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez" diye konuştu.

PARTİNİN İSTANBUL TEŞKİLATINA 'İMAMOĞLU' ÇAĞRISI

Diyarbakır’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

muharrem-ince-magara-devrinin-insanlari-bunlar_5824_dhaphoto2

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili davasına ilişkin konuşan İnce şunları söyledi:

“Siyasi yasak getirilmek isteniyor. Benim de böyle iki tane davam var. Bütün muhalefeti Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı almış, yıllar sonra herkes o adliyeye gitmelidir. Memleket Partisi’nin İstanbul örgütüne de sesleniyorum. Siz de orada olun, destek olun. Bütün muhalefet destek olmalı. Yani ona siyasi yasak, bunu hapse at ve onu kenara bırakalım, muhalefet böyle serbest kalırsa, yekvücut olmazsa bu sorunu çözemeyiz. Teker teker hepimizi avlarlar. Onun için bu konuda CHP’yi de Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu mesajım da ilgili yerlere gidecektir herhalde."

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR EKSİK CÜMLELER KURAR"

Y. Z. G.'nin 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki K. İ. ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları ile ilgili de İnce şöyle konuştu:

1

“Toplumu derinden üzen tiksindiren ve utandıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin de aleyhinde dışarıda karikatürler çizdiren bir olay. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi; bundan hepimiz utanmalıyız. Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar. Burada net kökünden çözebiliriz. Resmi nikahı olmayana, dini nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam kıymış bu nikahı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. Resmi nikahı olmadan dini nikah kıyılmaz, nokta. Nasıl çözülür hep birlikte göreceğiz."

2

"DOZERLE HEPSİNİ YIKACAĞIZ"

‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez. Memleket Partisi olarak milletimize teklifimizdir. Resmi nikahı olmayana dini nikah kıyanlar ve kıydıranlar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu kadar net ve basit. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş ve bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. 2022 yılındayız, mağara devrinde yok. Bunlar yaratık, insan değiller.”

Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme! Türkiye'nin konuştuğu olayda cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz! Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazar gününü işaret etti! Tüm dünyaya duyurduPazar gününü işaret etti! Tüm dünyaya duyurdu
İfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdiİfadeleri yürek yaktı: Annem saçlarımı tarar yanına gönderirdi
İhraç edilmişti: Beraat ettim, özür bekliyorum!İhraç edilmişti: Beraat ettim, özür bekliyorum!
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek canlı yayında duyurdu! 'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı...'

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Kanlı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Kanlı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.