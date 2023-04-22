İhaneti bebek telsizinin monitörü saniye saniye ele verdi! Karısı ve iş arkadaşı sesi kapatmayı unutunca gerçek ortaya çıktı

İngiltere’nin Cumbria şehrinin Flimby’a bölgesinde yaşayan Marak Fecko ve Ludmilla çifti ihanet hikayeleriyle bir anda dünya basınının ilgisini çekti. Çocuğunu görmek için işteyken bebek telsizinin kamerasının bağlı olduğu cep telefonunu açan adam gördüğü manzaraya önce bir anlam veremedi. Bebek telsizinin olduğundan farklı bir açıyı gösterdiğini fark eden adam sesleri dikkatli bir şekilde dinlendiğinde karısının kendisini iş arkadaşıyla aldattığını fark etti. Öfkesine yenik düşen adam karısıyla yüzleşmek için soluğu evde aldı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Karısı ve iş arkadaşının ihanetini suç üstü yakaladıktan sonra elinde bıçakla eve gelen Fecko ‘Seni öldüreceğim’ diyerek adamın üzerine yürüdü. Karısının sevgilisi kendisine saldırdığını ifade ederek Fecko’dan şikayetçi oldu. Fecko ise ikilinin beş aydır devam eden ilişkilerini uzun süredir bildiğini ve onları suç üstü yakalamak için beklediğini belirtti. Saldırgan davranışları nedeniyle Fecko hakkında 120 saatlik ücretsiz çalışma ile 18 aylık toplum emri verildi. Ayrıca uzaklaştırma kararı verilererek 1 yıl boyunca eşine ve eşinin sevgilisinin yanına yaklaşması yasaklandı.