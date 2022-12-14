Düğün günü gelin müstakbel eşini başka bir kadınla bastı! İhaneti görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medyada bir düğüne ait olan görüntüler kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadının gelinlikle koştuğu ve bir minibüsün kapısını yumrukladığı görüntülerde kapı açıldığında ise ihanet gün yüzüne çıktı. İsmi açıklanmayan damat başka bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

ETRAFINDAKİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Gelin gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamazken adeta sinir krizi geçirdi. Gelinin etrafına toplanan konuklar onu sakinleştirmek için bir şişe su verdi ve teselli etmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek inanmadıklarını söyledi.