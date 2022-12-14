Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Düğün günü gelin müstakbel eşini başka bir kadınla bastı! İhaneti görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Düğün günü gelin müstakbel eşini başka bir kadınla bastı! İhaneti görünce gözyaşlarına hakim olamadı

14.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika’da çekildiği iddia edilen ihanet görüntüleri bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir gelin düğün gününde damadı başka bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakaladı. İhaneti kendi gözleriyle gören gelin ne yapacağını bilemedi.

Sosyal medyada bir düğüne ait olan görüntüler kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadının gelinlikle koştuğu ve bir minibüsün kapısını yumrukladığı görüntülerde kapı açıldığında ise ihanet gün yüzüne çıktı. İsmi açıklanmayan damat başka bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

ETRAFINDAKİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

4

Gelin gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamazken adeta sinir krizi geçirdi. Gelinin etrafına toplanan konuklar onu sakinleştirmek için bir şişe su verdi ve teselli etmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla çekildi.

5

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek inanmadıklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

 Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

 İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”
12 yaşındaki çocuğu 10 yaşındaki kuzeniyle nişanladılar!12 yaşındaki çocuğu 10 yaşındaki kuzeniyle nişanladılar!
Genç kızları taciz ediyordu! Eşi penisinden teşhis edince...Genç kızları taciz ediyordu! Eşi penisinden teşhis edince...
Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

Müşterisi dövme yaptırırken orgazm oldu! “Çok rahatsız ediciydi”

Öğrencisine verdiği ödevin içine üstsüz fotoğraflarını ekledi!

Öğrencisine verdiği ödevin içine üstsüz fotoğraflarını ekledi!

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.