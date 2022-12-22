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İhbar tazminatı süreleri: İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

20.12.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş hayatında çalışanın işverenden isteyebileceği birçok tazminat türü bulunur. Bu tazminat türlerinden biri de ihbar tazminatıdır. Bu tazminat hakkı süresi belirsiz olan iş sözleşmelerini kapsar. İşveren veya çalışan haklı bir neden göstermeden iş akdini bozabilir. Ancak yasalar gereği işveren ya da işçi belirlenen süre içerisinde bu talebini karşı tarafa bildirmezse ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Peki, 6 aydan ve 1 yıldan sonra ihbar süresi ne kadardır?

İhbar tazminatı süreleri: İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiş olan koşullara göre verilir. Eğer işveren haksız olarak çalışanının işine son verirse ve taraflar arasındaki iş akdini feshederse çalışanına ihbar tazminatı öder. Ancak çalışan kişi hiçbir sebep sunmadan kendi isteği ile işten istifa ederse ihbar tazminatı alma hakkını kaybeder. İşveren tarafından istifa eden işçiye ihbar süresinin kullandırılmaması durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda işveren ödemesi gereken tazminatı çalışan kişiye peşin olarak verir ve iş sözleşmesini bu şekilde sonlandırır.

İhbar tazminatı süresi nedir?

İhbar tazminatı yalnızca çalışanlar için değil işveren tarafından da talep edilebilir. Süresi belirsiz olan iş akdinin işveren ya da işçi tarafından herhangi bir gerekçe sunmaksızın sonlandırılması durumunda karşı tarafa belirli bir süre içerisinde bu talebin bildirilmesi gerekir. İş akdini bitirme kararının karşı tarafa bildirilmesini gerektiren süreye ihbar tazminatı süresi denir. Ancak işveren isterse istifa eden işçiye ihbar süresinin kullandırılmaması gibi bir durum söz konusu olabilir. İstifa eden işçiye ihbar süresinin kullandırılmaması durumunda işveren tazminatı peşin olarak çalışanına öder. İhbar tazminat süreleri işçinin çalıştığı işteki kıdemine göre belirlenir. Buna göre ihbar tazminatı süreleri şu şekildedir:

  • Çalışma dönemi 6 aydan daha az olan işçi için belirlenen süre 2 hafta (14 gün)
  • Çalışma dönemi 6 ay ile 1,5 sene arası olan işçi için belirlenen süre 4 hafta (28 gün)
  • Çalışma dönemi 1,5 – 3 sene arası olan çalışan için belirlenen süre 6 hafta ( 42 gün)
  • Çalışma dönemi 3 seneden fazla süren işçi için belirlenen süre ise 8 haftadır. (56 gün)
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6 aydan sonra ihbar süresi ne kadar?

İhbar tazminatı süreleri çalışan kişinin o işte ne kadar süre hizmet verdiğine göre değişir. İş Kanunu ihbar süresi düzenlemesi kapsamında ihbar tazminatı süreleri belirlenmiştir. Buna göre belirlenen ihbar tazminat süresi, hizmet süresi 6 ayı geçen çalışanlar için 4 haftadır.

1 yıldan sonra ihbar süresi ne kadar?

İhbar süresi hesaplama için çalışanın ne kadar süre çalıştığı önemlidir. İhbar tazminatı süreleri de İş Kanunu'nca belirlenmiştir. Hizmet süresi 1 seneyi geçen çalışanlar için ihbar süresi 4 haftadır.

İhbar tazminatı almak için kaç gün çalışmak gerekir?

İhbar tazminatı almaya hak kazanılması için bazı temel şartların yapılmış olması gerekir. Süresi belli olmayan iş sözleşmelerinde hem işveren hem de çalışan ihbar tazminatı alma hakkına sahiptir. Çalışan kişilerin ihbar tazminatı alabilmesi için iş yerinde 1 gün çalışması yeterlidir. Deneme süresi bulunan iş yerlerinde bu süre dolduktan sonra 1 gün daha çalışıldığında işçi bu tazminatı alma hakkına sahip olur. Deneme süresi olmayan iş yerlerinde de aynı durum geçerlidir. İş kanunu ihbar süresi 4857 sayılı kanunun 17.maddesinde açık ve net bir şekilde yer alır. İşveren veya çalışan bu ihbar süreleri içerisinde iş akdini bitirme hükmünü karşı tarafa bildirmelidir.

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