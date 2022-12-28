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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler karşılaştığı manzaraya inanamadı! 3 yıldır mağarada yaşıyordu

28.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ın Suffolk bölgesinde ihbar üzerine olay yerine gelen ekipleri karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Ormanlık alanda kazı çalışmaları yapan ekipler toprak altındaki bir mağarada ismi açıklanmayan bir adamın yaşadığını tespit etti. 2019 yılından beri herkesten uzakta mağarada yaşayan adam görenleri şaşkına çevirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler karşılaştığı manzaraya inanamadı! 3 yıldır mağarada yaşıyordu

Birleşik Krallık’ta İngiltere’nin Suffolk kontluğundaki Stowmarket bölgesinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ilginç bir manzarayla karşılaştı. Yerel yayın organı East Anglian Daily Times'a bölgeden gelen tuhaf seslerin üzerine yerel halk durumu polise bildirdi. Polis ekipleri düzenledikleri kazı çalışmasında bir mağara keşfetti. Mağaranın içinde ise yaklaşık 3 yıldır herkesten uzak bir şekilde burada yaşayan bir adam bulundu.

AİLESİ SAHİP ÇIKTI

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Mağarada yaşayan ismi açıklanmayan adamın yasadışı bir şekilde bu bölgede kaldığı belirtildi. Adamın özel mülkü olmamasına rağmen mağarada yaşadığının tespit edilmesi üzerine ismi açıklanmayan evsiz mağaradan çıkartıldı. 2019 yılından bu yana mağarada yaşayan adama aile üyelerinden biri sahip çıktı.

TARTIŞMA YARATTI

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Adamın mağaradan tahliye edilmesi sosyal medyada gündem yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları adamın herkesten uzakta sürdürdüğü hayatına yetkililerin müdahale etmesini doğru bulmadı.

3

Bir sosyal medya kullanıcısı duruma, “Bu adamın size ne zararı vardı” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hiçbir suç faaliyetine neden olmuyorsa neden orada yaşanmasına müdahale ediyorsunuz?” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere mağara

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