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İngiltere tarihinin en gizemli olaylarından biri! ‘Kuledeki Prensler’ olayı için Kral Charles inceleme izni verdi

14.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak kabul edilen ‘Kuledeki Prensler’ (Princes in the Tower) olayı yeniden gündeme geldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in vefatından sonra tahta geçen Kral 3. Charles, olayın çözülmesi için bulunan kemiklere DNA testi yaptırılmasına izin verdi. İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan monarkı olan Kraliçe 2. Elizabeth saltanatı süresince bu olayın araştırılmasına izin vermemişti.

İngiltere tarihinin en gizemli olaylarından biri! ‘Kuledeki Prensler’ olayı için Kral Charles inceleme izni verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşındayken hayatını kaybetmesi üzerine tahta oğlu Kral Charles geçti. İngiltere’nin yeni Kralı Charles ülke tarihinin en gizemli olaylarından birinin araştırılması için izin verdi. Kuledeki Prensler (Princes in the Tower) terimi, Prens Edward ve York Dükü Richard'ın 1480'li yıllarda Londra'da ortadan kaybolmalarını ifade eden bir terimdir. Bu olay yaklaşık 539 yıldır gizemini korurken Kraliçe Elizabeth olayın araştırılmasına izin vermemişti.

KULEDİ PRENSLER OLAYI NEDİR?

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Kral 4. Edward ve Kraliçe Elizabeth Woodville'in iki oğlu Prens Edward ve York Dükü Richard 1480 yılında bir anda ortadan kayboldu. Bu iki erkek kardeş, Kral 4. Edward öldüğü sırada çiftin hayatta kalan tek erkek çocuklarıydı. Babalarının ölümünün ardından bu iki kardeşin naipliğine atanan amcaları Gloucester Dükü tarafından taç giyme törenine kadar Londra Kulesi'ne yerleştirilmişlerdi ancak Prens Edward'ın taç giyme töreninden önce amcası parlamentoyu toplayarak prensleri gayrimeşru ilan ettirdi ve 3. Richard olarak tahta çıktı. Kuledeki Prensler adı verilen kardeşlere ne olduğu bilinmiyor. Ancak şehir efsanesi haline gelen rivayetlere göre büyük bir kesim öldüklerine inanıyor.

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KEMİKLERİ 200 YIL SONRA BULUNDU

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500 yıldan fazla bir süredir devam eden gizemde 1674 yılında Londra Kulesi'nde içerisinde iki insan iskeleti bulunan ahşap bir kutu bulundu. Kutu içindeki kemiklerin kayıp olan prenslere ait olduğu iddia edilse de bu tez kanıtlanmadı. Kemikler Kral 2. Charles’in döneminde Westminster Abbey’de gömüldü.

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Araştırmacılar prenslere ait olabileceğini düşündükleri için kemikler üzerine araştırma yapmak istedi. Ancak kemikler Kraliyet mahzeninde bulunduğu için araştırma için mutlak hükümdardan izin alınması gerekiyor. Kraliçe 2. Elizabeth saltanat döneminde bu araştırmaya izin vermezken İngiliz Dailmail gazetesi yayınladığı haberinde Kral Charles'ın kulede bulunan insan kemiklerine DNA testi yapılmasına destek verdiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Britanya Kraliyet Ailesi ingiliz kraliyet ailesi
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