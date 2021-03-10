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İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

10.03.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

İkbal Gürpınar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olmuş, lisans eğitimini tamamladıktan sonra sunuculuk kariyerine başlamıştır. Birçok farklı programa imza atan İkbal Gürpınar aynı zamanda masal kitapları, şiir kitapları ve deneyim ile izlenimlerini aktardığı kitaplar yazmıştır.

İkbal Gürpınar, Kırıkkale'de dünyaya gelmiş, lise ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. "Sen gittin gideli" isminde bir albümü bulunan İkbal Gürpınar, annesi ve babasını koronavirüs sebebi ile kaybetmiştir.

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de hayata gözlerini açtı. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitimini tamamlayan İkbal Gürpınar daha sonra Ankara'ya giderek Çankaya Lisesi'nde lise eğitimini bitirip Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde lisans eğitimini almıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1992 senesinde Polis Radyosu'nda sunuculuk kariyerine başlayan İkbal Gürpınar, 1994 senesine kadar burada çalışmış; 1994 yılından sonra TRT'ye geçerek "25. Saat" gibi birçok önemli projeye imza atmıştır.

TRT'deki kariyeri sonrasından 2007'den 2015' kadar Kanal 7 ekranlarından "İkbal'le Diyar Diyar" ve "Kabe Yollarında" gibi programların sunuculuğunu yapmıştır.

Sayılamayacak kadar sosyal sorumluluk projelerine hayat veren İkbal Gürpınar, "Mutlu Kadın Mutlu Toplum" ismiyle yurt içi ve yurt dışı konserleri düzenlemiştir.

İkbal Gürpınar'ın deneyimlerini ve izlenimlerini topladığı 3 kitabı vardır. Kitaplarının dışında 3 şiir albümü ve masalları da bulunmaktadır.

İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi

İKBAL GÜRPINAR'IN KİTAPLARI

  1. İkbal'den Masallar
  2. Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı
  3. İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası
  4. Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle
  5. İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu
  6. Benim Hâlâ Umudum Var
  7. İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri
  8. İçimden Geldiği Gibi
  9. İkbal'le Küçük Mutluluklar
  10. Günaydın Gece

İKBAL GÜRPINAR'IN SUNUCULUĞUNU YAPTIĞI PROGRAMLAR

  1. TRT GAP - Kadınlar Yarışıyor
  2. TRT 1 - Politika Kulvarı
  3. TRT - 25. Saat
  4. TRT GAP - Bu Sabah
  5. TRT 1 - Nane Limon Kabuğu
  6. TGRT - Ramazan Programı
  7. TGRT - Vekiller Yarışıyor
  8. STV - Yüzük Taşı
  9. KANAL 7 - Küçük Mutluluklar
  10. KANAL 7 - İkballe Hayatı Paylaşmak
  11. KANAL 7 - İkbal'le Diyar Diyar
  12. KANAL 7 - Kimse Yok Mu?
  13. KANAL 7 - Hayatın İçinden
  14. KANAL D - İkbal'le Yaşama Dair
  15. TRT - Gün Başlıyor
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Anahtar Kelimeler:
ikbal gürpınar TRT 1
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