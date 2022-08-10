İki başlı ve altı bacaklı kaplumbağayı gören anlam veremedi! “Şu anda hayatta olan her insandan daha uzun yaşayacak”

Hollanda’da yaşayan kaplumbağa yetiştiricisi Ruben van Schoor, ürkütücü görünüme sahip olan hayvanın dünyaya gelmesiyle birlikte şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Kaplumbağaların yumurtadan çıktığı ilk anda kız arkadaşının gördüğünü söyleyen Schoor, “İlk olarak kız kardeşim gördü ve bana gösterdi. ‘Bu mümkün olmaz’ diye düşündüm. Birlikte daha yakından baktığımızda iki başlı ve altı ayaklı bir kaplumbağa olduğunu fark ettik” diye konuştu.

YAŞAMAYACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜ

Başlangıçta hayvanın kısa bir ömrü olduğunu düşünen Schoor, kaplumbağanın BT taramasından geçtiğini ve tamamen sağlıklı olduğunu anlattı. Hayvanın her iki kafasının da ana organlarını paylaştığını söyleyen Schoor, bu durumun ölümcül tıbbi komplikasyonların olasılığını azalttığını ifade etti.

Doğumunun üzerinden iki hafta geçmesinden sonra Schoor, “Birkaç gün içinde öleceğini düşünmüştüm ama tam 2 haftadır hayatta. Bazı sağlık sorunlarının olabileceğini zannetmiştim. Bir tane ciğeri, kalbi ve midesi var. Bütün organları iki tane olsaydı hayatta kalma şansını düşürecekti. Ama sadece iki başlı bir kaplumbağa. Araştırmalarıma göre yaşam süresi 150 yıl kadar” ifadelerini kullandı.



