İki dizi birden reytinglere yenildi! Tuzak ve İyilik dizilerinin final tarihi belli oldu

Yeni sezon dizilerinden final haberleri gelmeye devam ediyor Hayat Bugün, Baba, Yazgı, Duy Beni, Bir Peri Masalı, Mükemmel Eşleşme, Bir Peri Masalı gibi dizilerin ardından İyilik ve Tuzak dizisi de ekrana veda ediyor.

TUZAK 26. BÖLÜMÜYLE BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Talat Bulut, Akın Akınözü, İlayda Çevik, Naz Göktan, Rıza Kocaoğlu ve Bensu Soral'ın başrolü üstlendiği Tuzak dizisinin final tarihi duyuruldu.



Her çarşamba tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan "Tuzak" dizisi bir süre sonra perşembe gününe alınmıştı. Aytaç Çiçek’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 26. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.

İYİLİK'İN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, Fox TV'de yayınlanan ve başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ile Sera Kutlubey'in paylaştığı İyilik de ekrana veda ediyor.



Reyting yarışında geride kalan dizi, 27. bölümüyle (13 Ocak) ekranlara veda etme kararı aldı.

