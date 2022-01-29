İki eşinin de aynı anda hamile kalmasını istiyor! Sosyal medyadan tepki çekti

34 yaşındaki Jimmy Silva, 32 yaşındaki ChaCha Va Voom ve 28 yaşındaki Summer Pelltier yaşadıkları ilişki sayesinde sosyal medyada popüler olmayı başardı. Üç isimde ilişkilerinin normalden daha sağlıklı olduğunu savunurken, Silva eşlerinin aynı anda hamile kalmasının heyecanını yaşadığını dile getirdi.

“BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDUK”

Uzun bir süredir bebek sahibi olmak istediğini belirten çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Silva’nın gözlerini uyku bandıyla kapattığı fotoğrafta, elindeki “Biz hamileyiz” yazısı ile eşlerinin hamilelik testlerini gösterdikleri detaylar dikkatleri çekti. Eşlerinin aynı anda hamile kalması için bilimsel olarak süreci takip ettiğini belirten Silva’nın paylaşımı sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bazı kullanıcılar durumu özgürlükçü bulduklarını ifade ederken bazı kullanıcılar ise aile birliğinin temelden sarsıldığını öne sürdü.

10 yıllık ilişkilerinde aile olma duygusunu derinden hissettiklerini dile getiren çift, çocuklarının büyüme aşamasında da hep beraber karar verdiklerini itiraf etti.



