Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. İki göbek deliği olan genç kızdan ürperten açıklama: ''Anne karnındayken ikizimi yutmuşum!''

İki göbek deliği olan genç kızdan ürperten açıklama: ''Anne karnındayken ikizimi yutmuşum!''

25.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ta yayınlanan bir talk-show programı olan The Graham Norton Show, Cuma günü akılalmaz bir açıklamaya sahne oldu. Programın ilginç bir hikaye ya da sırrını anlatacak konukları ağırladığı kırmızı koltuk kısmına katılan İrlanda Wicklow'dan Jenny, fazladan bir göbek deliğiyle doğduğunu açıklamasıyla bütün ilgiyi üzerine topladı.

İki göbek deliği olan genç kızdan ürperten açıklama: ''Anne karnındayken ikizimi yutmuşum!''

Graham Norton Show'un sonunda ilginç bir hikaye anlatacak halktan konukların katıldığı, hikayeleri yeterince sürükleyiciyse sonuna kadar gittikleri ancak değilse anlatıcının koltuğun kolu çekilerek uçarak gönderildiği kırmızı sandalye segmenti, bu hafta ilginç anlara tanık oldu.

''İKİZİMİ YUTMUŞ OLABİLİRİM''

resize (20)

Programa İrlanda'dan katılan Jenny anekdotuna ikinci göbek deliğini sayesinde bedava içki bile aldığını açıklayarak başladı ve anında herkesin ilgisini toplamayı başardı. Norton, durumu daha iyi anlamak için ona doğduğunda iki göbek kordonu olup olmadığını sordu. İkinci göbek deliğinin sadece göbek deliği gibi görünen bir şey olup olmadığını da merak ediyordu. Jenny ise onu, "Doktorlar ikizimi ana rahminde yutmuş olabileceğimi düşünüyorlar" diye yanıtladı.

KAYBOLAN İKİZ SENDROMU

Jenny-Curran-Two-Bellybuttons-Gr

Söylediği şeyin tıptaki adı, kaybolan ikiz sendromuydu. Bu durum embriyolardan birinin gelişimi durduğunda ve doku anne veya hayatta kalan embriyo tarafından emildiğinde meydana gelebilecek bir tür düşük olarak tanımlanır. Kaybolan ikiz sendromu, 12 haftadan önce ve dolayısıyla birçok kadının ilk ultrason taramasından önce ortaya çıkabilen bir durumdur. Yani bazı durumlarda hem ebeveynler hem de doktorlar iki embriyo olduğunun asla farkında olmazlar.

İÇKİLERİ BEDAVAYDI

resize (19)

Jenny hikayesinin geri kalanıyla devam etti ve bir doğum gününde, göbek deliği korkusu olan bir personele ikinci göbek deliğini göstererek nasıl bütün gece bedava içki aldığını anlattı. Jenny, "Göbek deliklerimi ona gösterdiğimde çılgına döndü ve ağlamaya başladı. Arkadaşlarım bana bir beşlik çaktılar ve gecenin geri kalanında içkilerimiz bedavaydı" diye konuştu.

Norton ve ünlü konukları Stormzy, Geena Davis, Stephen Graham ve Motsi Mabuse Jenny'nin hikayesinden oldukça etkilendiler.

İlginizi Çekebilir

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

 Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

 Kocasından şüphelendi! Gerçek bambaşka çıktı

Kocasından şüphelendi! Gerçek bambaşka çıktı

 Sadece bir göğsü büyüyor! Doktorlar bile şaşırdı

Sadece bir göğsü büyüyor! Doktorlar bile şaşırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Penisine uyuşturucu madde serpip ilişkiye girdi! Kadın ölünce...Penisine uyuşturucu madde serpip ilişkiye girdi! Kadın ölünce...
Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdıGeneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı
Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktüSarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
ikiz

En Çok Okunan Trend Haberler

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Penisi o kadar büyük ki her gün tacize uğruyor!

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Geneleve baskın düzenlendi! Ortaya çıkanlar mide bulandırdı

Mezarları açtılar! Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

Mezarları açtılar! Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

Khalifa: “Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum!”

Khalifa: “Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum!”

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.