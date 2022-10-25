İki göbek deliği olan genç kızdan ürperten açıklama: ''Anne karnındayken ikizimi yutmuşum!''

Graham Norton Show'un sonunda ilginç bir hikaye anlatacak halktan konukların katıldığı, hikayeleri yeterince sürükleyiciyse sonuna kadar gittikleri ancak değilse anlatıcının koltuğun kolu çekilerek uçarak gönderildiği kırmızı sandalye segmenti, bu hafta ilginç anlara tanık oldu.

''İKİZİMİ YUTMUŞ OLABİLİRİM''

Programa İrlanda'dan katılan Jenny anekdotuna ikinci göbek deliğini sayesinde bedava içki bile aldığını açıklayarak başladı ve anında herkesin ilgisini toplamayı başardı. Norton, durumu daha iyi anlamak için ona doğduğunda iki göbek kordonu olup olmadığını sordu. İkinci göbek deliğinin sadece göbek deliği gibi görünen bir şey olup olmadığını da merak ediyordu. Jenny ise onu, "Doktorlar ikizimi ana rahminde yutmuş olabileceğimi düşünüyorlar" diye yanıtladı.

KAYBOLAN İKİZ SENDROMU

Söylediği şeyin tıptaki adı, kaybolan ikiz sendromuydu. Bu durum embriyolardan birinin gelişimi durduğunda ve doku anne veya hayatta kalan embriyo tarafından emildiğinde meydana gelebilecek bir tür düşük olarak tanımlanır. Kaybolan ikiz sendromu, 12 haftadan önce ve dolayısıyla birçok kadının ilk ultrason taramasından önce ortaya çıkabilen bir durumdur. Yani bazı durumlarda hem ebeveynler hem de doktorlar iki embriyo olduğunun asla farkında olmazlar.

İÇKİLERİ BEDAVAYDI

Jenny hikayesinin geri kalanıyla devam etti ve bir doğum gününde, göbek deliği korkusu olan bir personele ikinci göbek deliğini göstererek nasıl bütün gece bedava içki aldığını anlattı. Jenny, "Göbek deliklerimi ona gösterdiğimde çılgına döndü ve ağlamaya başladı. Arkadaşlarım bana bir beşlik çaktılar ve gecenin geri kalanında içkilerimiz bedavaydı" diye konuştu.

Norton ve ünlü konukları Stormzy, Geena Davis, Stephen Graham ve Motsi Mabuse Jenny'nin hikayesinden oldukça etkilendiler.