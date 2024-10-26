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Sıradan bir taş gibi görünebilir ama Amerika ile Brezilya onu paylaşamıyor! Mini buzdolabı büyüklüğündeki zümrüdün değeri tam 1 milyar dolar...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.10.2024 08:35
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Keşfedildiği günden bu yana felaketlerden kıl payı kurtulan, çatışmalara neden olan dünyanın en büyük zümrüdü sıradan bir taş gibi görünmesine rağmen milyarlarca dolar değerinde. Öyle ki bu zümrüt Brezilya ve Amerika arasında bir türlü paylaşılamadı.

Sıradan bir taş gibi görünebilir ama Amerika ile Brezilya onu paylaşamıyor! Mini buzdolabı büyüklüğündeki zümrüdün değeri tam 1 milyar dolar...

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Carnaíba bölgesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu tahmin edilen 840 kilo ağırlığındaki ve mini bir buzdolabı büyüklüğündeki Bahia Zümrüdü'ne 'lanetli' deniliyor. Zümrüt defalarca kez çalındı hatta mafyaların hedefi haline geldi.

YOLCULUĞU UZUN VE YORUCU

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Bahia Zümrüdü, dev zümrüt yataklarıyla bilinen Carnaíba bölgesinden çıkarıldı. Yolculuk 2000'lerin başında burada başladı. Zümrüt keşfedildikten sonra São Paulo'ya taşındı. Burada birkaç yıl boyunca bir araba tamirhanesinde saklandı. Bahia Zümrüdü, 2005 yılında Katrina Kasırgası sırasında New Orleans'ta tutulmuştu. Zümrüt, sel baskınından kıl payı kurtuldu ve kısa bir süre Las Vegas'taki bir depoya yerleştirildi.

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Zümrüdün ABD'de en uzun kaldığı yer Los Angeles'tı ve burada çok sayıda hırsızlık ve hukuk mücadelesine karıştı. Los Angeles County'deki South El Monte semtinde çalındığı ve yeniden bulunduğu bildirildi. Los Angeles Şerif Departmanı tarafından da ele geçirildi ve çeşitli mahkeme savaşları boyunca Kaliforniya'nın gözetiminde kaldı. ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi, zümrüdün Brezilya'ya iadesine ilişkin kararın beklendiği, zümrüdün hukuki destanındaki en son ve muhtemelen nihai yerdir.

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