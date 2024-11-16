Ortaokulda skandal! Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti... Olayı öğrenen veliler ayaklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinin Pulaski bölgesindeki bir ortaokulda görev yapan Carissa Smith isimli bir öğretmen, öğrencileriyle uygunsuz ilişkiler kurmakla suçlanarak tutuklandı. Carissa Smith'in öğrencilerine arabasında veya evinde cinsel birliktelik karşılığında en az 100 dolar (yaklaşık 3 bin 441 TL) teklif ettiği ortaya çıktı.

MAĞDURLAR İTİRAF ETTİ

Kansas City Star gazetesinin edindiği bilgiye göre, öğrenci Smith'in kendisine kimseye söylememesini, yoksa 'başının derde gireceğini' söylediğini belirtti. Mağdurların aileleri ve diğer veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

Smith, sekiz adet ikinci derece tecavüz, bir adet ikinci derece sodomi, bir öğrenciyle üç adet cinsel istismar, bir öğrenciyle iki adet cinsel istismar, iki adet 18 yaş altı bir çocuğa yönelik ikinci derece cinsel ticaret, bir adet fuhuşa aracılık ve iki adet kovuşturmayı engelleme suçlamaları da dahil olmak üzere 19 suçlamayla karşı karşıya.