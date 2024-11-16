Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ortaokulda skandal! Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti... Olayı öğrenen veliler ayaklandı

Ortaokulda skandal! Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti... Olayı öğrenen veliler ayaklandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.11.2024 09:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinin Pulaski bölgesindeki bir ortaokulda görev yapan Carissa Smith isimli bir öğretmen öğrencilerine para ve yasaklı madde karşılığında cinsel birliktelik teklif ettiği için tutuklandı. Öğretmenin reşit olmayan öğrencilerine uygunsuz mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği de ortaya çıktı.

Ortaokulda skandal! Öğretmen öğrencilerine birliktelik karşılığında para teklif etti... Olayı öğrenen veliler ayaklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinin Pulaski bölgesindeki bir ortaokulda görev yapan Carissa Smith isimli bir öğretmen, öğrencileriyle uygunsuz ilişkiler kurmakla suçlanarak tutuklandı. Carissa Smith'in öğrencilerine arabasında veya evinde cinsel birliktelik karşılığında en az 100 dolar (yaklaşık 3 bin 441 TL) teklif ettiği ortaya çıktı.

MAĞDURLAR İTİRAF ETTİ

Kansas City Star gazetesinin edindiği bilgiye göre, öğrenci Smith'in kendisine kimseye söylememesini, yoksa 'başının derde gireceğini' söylediğini belirtti. Mağdurların aileleri ve diğer veliler okul yönetimine tepki gösterdi.

Smith, sekiz adet ikinci derece tecavüz, bir adet ikinci derece sodomi, bir öğrenciyle üç adet cinsel istismar, bir öğrenciyle iki adet cinsel istismar, iki adet 18 yaş altı bir çocuğa yönelik ikinci derece cinsel ticaret, bir adet fuhuşa aracılık ve iki adet kovuşturmayı engelleme suçlamaları da dahil olmak üzere 19 suçlamayla karşı karşıya.

İlginizi Çekebilir

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

 Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

 Aldatan kocasının aşk yuvasını böyle bastı! Öfkeden deliye döndü

Aldatan kocasının aşk yuvasını böyle bastı! Öfkeden deliye döndü

 'Erkeklere uygulanan psikolojik şiddet' diyerek anlattı

'Erkeklere uygulanan psikolojik şiddet' diyerek anlattı

 Cani anne, 15 yaşındaki engelli oğlu için evinin bodrum katında işkence odası inşa etti

Cani anne, 15 yaşındaki engelli oğlu için evinin bodrum katında işkence odası inşa etti
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Öğretmen Amerika
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Yer: Ankara! AVM'de kanlı hesaplaşma

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Aylardır kulağındaymış! Annesi görünce gözlerine inanamadı

Aylardır kulağındaymış! Annesi görünce gözlerine inanamadı

Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

Hızlı treninin tuvaletine girip saatlerce çıkmadı! Kapıyı kırıp içeri girdiler...

Sosyal medya bu yemeği konuşuyor! "Yemeye cesaretiniz var mı?"

Sosyal medya bu yemeği konuşuyor! "Yemeye cesaretiniz var mı?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.