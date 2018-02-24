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İki hafta önce Survivor'a giden Ümit Karan'ın kapısına icra memurları dayandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 11:25 | Son Güncelleme

Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unutan Ümit Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Dominik'i arayan eşi, konuyla ilgili program ekibine bilgi verdi.

İki hafta önce Survivor'a giden Ümit Karan'ın kapısına icra memurları dayandı

İki hafta önce Survivor yarışması için Dominik'e giden Ümit Karan, borçlarını ödemeyi unutunca Bakırköy'deki evinin kapısına icra memurları dayandı.

SAHİBİ OLDUĞU MEKANA AİT BORÇLARI ÖDEMEDİ

Sabah Gazetesi'nden Tansu Ceylan'ın haberine göre bu ayın başında Survivor için Dominik'e giden Karan, Maçka'da sahibi olduğu mekana ait borçları ödemeyi unuttu. Alacaklı olan içecek firması ise icra takibi başlattı.

EŞİ ŞOKE OLDU

Önceki gün Karan'ın Bakırköy'deki evine icra memurları gitti. Kapıyı açan Zeynep Karan, büyük şok yaşadı ve Dominik'i arayıp program ekibine durumu bildirdi. Firmadan, bir hafta süre istendi.

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Ümit Karan Survivor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İCRADAN KAÇMAK İÇİN BURAYA GAÇMIŞŞ....
bir adam borcunu nasıl unutur anlamıyorum ben çok ayıp kardeş.
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