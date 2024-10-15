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İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 07:50
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Bir döneme damga vuran ünlü spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşünce apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Reha Muhtar'ın entübe edildiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarılmıştı. Ünlü ismin son durumu hakkında açıklama Uğur Dündar'dan geldi.

İki kez entübe edilmişti! Reha Muhtar'dan haber var

Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

TABURCU OLUYOR

"Sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."

REHA

"OĞLUMU KAÇIRDILAR"

Öte yandan, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti.

Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

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Uğur Dündar Deniz Uğur Reha Muhtar
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