Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İki resim arasındaki 7 fark size göz kırpıyor! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

İki resim arasındaki 7 fark size göz kırpıyor! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirine oldukça benzeyen iki görsel arasındaki farklılıkları görmenize yardımcı olan bulmaca oyunları aslında her yaştan kişinin ilgisini çeker. Algılama yeteneğinize ve dikkat becerilerinize meydan okuyan bu bulmacalar konsantrasyon seviyenizi maksimuma çıkartır. Rahat bir koltuk bulun ve konsantrasyonunuzu test etmeye hazırlanın.

İki resim arasındaki 7 fark size göz kırpıyor! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Çocukluk dönemlerinde pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gazetelerin bulmaca ekleri ailelerin en büyük eğlencelerinden biriydi. Sizleri o günlere götürecek ve gülümsemenizi sağlayacak bir bulmaca hazırladık. Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

İki resim arasındaki farkı bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız; ilk ipucumuz görseller arasında 7 fark var. İki resmi aynı doğrultuda gözünüzle takip ederek bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz farkları daha kısa sürede görebilirsiniz. Bulduğunuz her farklılığı kalemle işaretlemeyi unutmayın.

cevap 2

Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki köpeği görebiliyor musunuz?Görsel becerilerinizi ve dikkatinizi test edin! Resimdeki köpeği görebiliyor musunuz?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
26 Mayıs Çarşamba: TV yayın akışı26 Mayıs Çarşamba: TV yayın akışı
Hediye kutusunu bulabilir misiniz?Hediye kutusunu bulabilir misiniz?
Anahtar Kelimeler:
Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Bebeklere Türk isimleri konuluyor

Bebeklere Türk isimleri konuluyor

Kızına bakabilmek için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaştı

Kızına bakabilmek için 43 yıl boyunca erkek kılığında dolaştı

Hastalığınızın sebebi klozet olabilir! Bunları yapmazsanız...

Hastalığınızın sebebi klozet olabilir! Bunları yapmazsanız...

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

Yüzünde dünyanın en büyük tümörlerinden biri vardı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.