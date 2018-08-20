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İki senedir görüşmeyen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre barıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu 9 günlük Bayram tatili dolasıyla soluğu Bodrum’da küçük oğlu Ali Ege’nin yanında aldı. Ali Ağaoğlu, yaklaşık olarak iki senedir görüşmediği eski eşi Petek Ertüre ile buluşarak aralarındaki dargınlığı sonlandırdı.

İki senedir görüşmeyen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre barıştı

Ali Ağaoğlu Cuma akşamı avukatı ile birlikte geldiği Bodrum’da başlayacağı yeni projesinin arazisine indi ve görevli personel ile araziyi dolaştı. Ali Ağaoğlu sahilde kısa bir yürüyüş yaparak konaklayacağı otelde kendisini bekleyen küçük oğlu Ali Ege’nin yanına geçti.

DARGINLIK SONA ERDİ

Ali Ağaoğlu, 5 yaşındaki oğlu Ali Ege’nin annesi Petek Ertüre iki senedir görüşmüyordu. Bayram tatili için Bodrum’a gelen Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre buluştu. Bu buluşmayla birlikte iki senedir süren küslük sona erdi.


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ali ağaoğlu petek ertüre

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