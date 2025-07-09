Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İki uçak kafa kafaya çarpıştı! Öğrenci pilotlar hayatını kaybetti!

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İki uçak kafa kafaya çarpıştı! Öğrenci pilotlar hayatını kaybetti!

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti. CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

İki uçak kafa kafaya çarpıştı! Öğrenci pilotlar hayatını kaybetti! 1

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.

İki uçak kafa kafaya çarpıştı! Öğrenci pilotlar hayatını kaybetti! 2

Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gelin dehşeti! Kaynanasını saçlarından sürükleyip dövdü! İşte o anlarGelin dehşeti! Kaynanasını saçlarından sürükleyip dövdü! İşte o anlar
166 kişinin küllerini taşıyordu! Kaybolduğu açıklandı!166 kişinin küllerini taşıyordu! Kaybolduğu açıklandı!

Anahtar Kelimeler:
Kanada uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP'li vekillerin sloganlarına AK Partililer karşılık verdi!

CHP'li vekillerin sloganlarına AK Partililer karşılık verdi!

Şehrin sokakları boş kaldı! Kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Şehrin sokakları boş kaldı! Kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Köprü ikiye bölündü! 4 araç nehre düştü: 9 kişi öldü

Köprü ikiye bölündü! 4 araç nehre düştü: 9 kişi öldü

İşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktı

İşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktı

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Cesedi çürümüş halde...

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu! Cesedi çürümüş halde...

Ünlü dansöz gözaltına alındı! "Mahrem yerlerini göstererek..."

Ünlü dansöz gözaltına alındı! "Mahrem yerlerini göstererek..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.