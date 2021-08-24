İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alp'ten Neva'ya evlilik teklifi

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, ekranlara gelen 3. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ve bir anne-kız hikayesini konu edinen İkimizin Sırrı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dram yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Alp Karahun'un, ''Neva, evleneceğiz!'' sözleri fragmana damga vurdu.

