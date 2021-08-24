MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alp'ten Neva'ya evlilik teklifi

İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Alp'ten Neva'ya evlilik teklifi

24.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın’ın paylaştığı İkimizin Sırrı 4. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Atv’nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı yeni bölüm fragmanına Alp’in Neva’ya evlenme teklif etmesi damgasını vurdu.

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, üçüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu ise Özen Yula'nın kaleme aldığı, Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı dizisi, ekranlara gelen 3. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı.

İKİMİZİN SIRRI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ve bir anne-kız hikayesini konu edinen İkimizin Sırrı'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dram yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürerken Alp Karahun'un, ''Neva, evleneceğiz!'' sözleri fragmana damga vurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...Filiz Akın yoğun bakıma kaldırıldı! İşte son durumu...
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
Fikret Kuşkan, iki diziyle birden anlaştı!Fikret Kuşkan, iki diziyle birden anlaştı!
Anahtar Kelimeler:
Aras Aydın İkimizin Sırrı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.