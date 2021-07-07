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İkinci el bisiklet ve jant alırken nelere dikkat etmeli?

07.07.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el bisiklet ve jant seti almayı düşünenler masrafı düşürmeyi planlarken yanlış tercihler yapmaktan korkar. Çünkü yanlış yapılan tercihler daha çok zarar etmeye neden olabilir. Bu durumda ikinci el jant seti ve bisiklet almayı düşünenlerin bazı noktalara dikkat etmesi önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Bisiklet Blogger'ı Gökhan Kutluer, ikinci el bisiklet ve ikinci el jant seti almayı düşünenlerin neleri göz önünde tutarak tercih yapması gerektiğini anlattı.

İkinci el bisiklet ve jant alırken nelere dikkat etmeli?

Bisiklet sürmek çoğu kişi için bir tutkudur. Düzenli spor haline getirenler için daha da önem taşıyan bisiklet kullanımında düşük bütçeyle hareket etmek isteyenler ikinci el bisikletlere yönelebilir. Bisiklet dışında ikinci el jant seti almak da tercih edilmektedir. Peki ikinci el bisiklet ve jant seti alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu soruların yanıtı....

İKİNCİ EL BİSİKLET ALIRKEN NELERE BAKILMALI?

İkinci el bisiklet alırken bisikletin kadrosuna göz gezdirilmelidir. Kadro borularında herhangi bir çatlak, kırılma ve bozulma gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Boya çatlakları ve düşmeden kaynaklı çizikler fazla önemsenmeyebilir.

Bunun haricinde vites parçalarının durumlarına bakılmalıdır. Paslanmış bir zincir veya rubleye sahip, ayna kol dişleri yıpranmış bir bisiklet çok fazla kullanılmış anlamına gelmektedir.

Jantın akıcılığı kontrol edilmelidir. Jantların göbekleri ve akıcılığı arasında yıpranmaya bağlı olarak kalite farkı olacaktır.

Sürücünün kilosu, bisikleti nerelerde kullandığı hakkında da bilgiler alınmalıdır.

İKİNCİ EL JANT SETİ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

İkinci el jant seti satın alırken, dikkat edilmesi gereken jant setinin göbeğinin durumudur. Bu seti internetten satın almamakta fayda vardır. Satıcıyla birebir görüşüp, mümkünse bisiklet bakımının yapıldığı yere gidip, jant setinin göbeği açılmalı ve durumuna bakılmalıdır. Rulmanlar ve bilyaların durumu önemlidir. Jantın akıcılığı, dönme hızı, tellerde kırılma veya ezilme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Son olarak jantı kullanan kişinin kaç kilo olduğu öğrenilmeli ve hangi zeminlerde sürdüğü hakkında bilgi alınmalıdır.


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