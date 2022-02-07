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İkinci kez anne olan Kylie Jenner kimdir? Kylie Jenner evli mi, kaç yaşında?

07.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi kurduğu kozmetik markasıyla dolar milyarderi olan Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu. Ünlü isim yaptığı paylaşımla bu haberi sevenleriyle paylaştı. Kylie Jenner'in kim olduğunu bilenler kadar bilmeyenler de vardır. Kylie Jenner'in kim olduğunu merak edenler için haberi derledik. İşte Kylie Jenner hakkında merak edilenler!

İkinci kez anne olan Kylie Jenner kimdir? Kylie Jenner evli mi, kaç yaşında?

24 yaşındaki kozmetik milyaderi Kylie Jenner ikinci kez anne oldu. Üç yaşında Stormi adında bir kızı olan Jenner'in bir bebeği daha oldu. Bu haberden sonra Kylie Jenner'in kim olduğunu, ne iş yaptığını merak eden internet kullanıcıları araştırmalara başladı.

KYLİE JENNER KİMDİR?

Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuştur. Kylie Jenenr, Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşidir ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır.

KYLİE JENNER NE İŞ YAPIYOR?

Kylie Jenner, iş kadını, model ve televizyon kişiliği. Kylie Cosmetics isimli makyaj markası ve KylieSkin isimli cilt bakım ürünleri markasının kurucusu ve sahibidir. 2019 yılında, Forbes Dergisi’nin açıkladığı listede 1 Milyar Dolar servetiyle dünyanın en genç milyarderi olmuştur.

KYLİE JENNER EVLİ Mİ?

Kylie Jenner, 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde tanıştığı Travis Scott ile aşk yaşamaya başladı. Kylie Jenner, 2019 yılında ayrılmıştı. Ünlü çift, 2021 yılında yeniden bir araya geldi. 30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi adında bir kızı olan Jenner, ikinci bebeğini kucağına aldı. Kylie Jenner, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyurmuştu. Çiftin dünyaya bir erkek evlatları dünyaya geldi.

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Kylie Jenner Travis Scott
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