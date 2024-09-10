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  4. İkinci kez entübe edilmişti! Nilüfer'den Reha Muhtar hakkında açıklama geldi

İkinci kez entübe edilmişti! Nilüfer'den Reha Muhtar hakkında açıklama geldi

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
10.09.2024 16:02
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Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği kaza nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 65 yaşındaki Reha Muhtar'ı ziyaret eden eski eşi şarkıcı Nilüfer, ünlü spikerin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İkinci kez entübe edilmişti! Nilüfer'den Reha Muhtar hakkında açıklama geldi

Bir dönemin en ünlü haber spikerlerinden olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, 20 Ağustos günü evinde yaşadığı kazanın ardından beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın sağlık durumu ise herkesi meraklandırmıştı.

Günler sonra hayatı tehlikeli atlattığı söylense de Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı ve bu nedenle doktorların pıhtı atmasından korkarak ünlü ismi tekrar entübe ettikleri öğrenilmişti.

Günler sonra ise Reha Muhtar'ın eski eşi şarkıcı Nilüfer, Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili 2.sayfa muhabirlerine açıklama yaptı. Kızı Ayşe Nazlı'yla birlikte hastaneye ziyarete giden Nilüfer, "Gayet iyi daha da iyi olacak. Zamana ihtiyaç var. Oturuyordu, sohbet ettik. Ben gayet iyi gördüm. Biraz yorgun." dedi.

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ESKİ EŞLER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından eski eşler Deniz Uğur ve Nilüfer arasında kaos yaşanmıştı. Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Annesini yalanlayarak kaçırılmadığını söyleyen Poyraz, halinden memnun olduğunu ve babasının evinde kalmak istediğini belirtmişti. Babasına ait olan Baltalimanı’ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıkmıştı.

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Reha Muhtar
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