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  4. İkinci Uraz vakası! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı! Uzuvlar arasında... 'Dehşet verici'

İkinci Uraz vakası! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı! Uzuvlar arasında... 'Dehşet verici'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 09:27
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Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ölümünün ardından yeniden gündeme gelmişti ve tepki çekmişti. Şimdi ise İlk ve Son dizisinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nın dizi için çektirdikleri fotoğraf gündem oldu ve eleştiri yağdı.

İkinci Uraz vakası! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin fotoğrafına tepki yağdı! Uzuvlar arasında... 'Dehşet verici'

19 yaşında olan ve kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürmüştü. Daha sonra da cani İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı atmıştı. Türkiye'de infial yaratan bu cinayetlerin ardından da Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisinin sergisi için verdiği pozlar gündeme gelmişti.

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Ünlü oyuncu büyük tepki almıştı ve sonunda da Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi." demişti.

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O FOTOĞRAFA DA TEPKİ YAĞDI!

Şimdi de yeni bir Uraz Kaygılaroğlu vakası gündeme geldi. İlk ve Son isimli dizinin başrol oyuncuları Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe parçalanmış manken uzuvlarının arasında poz vermesi tepki çekti. Birçok kullanıcı ders almadığımızı ve fotoğrafın rahatsız edici olduğunu söyledi. İkiliye ise eleştiri yağdı.

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Sosyal medyada gelen bazı yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Ulaş Tuna Astepe Uraz Kaygılaroğlu
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