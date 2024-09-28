İkisi de kendini maneviyata adadı... Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan Ahu Tuğba'nın cenazesinde karşılaştı! Onu görünce kucaklayıp havaya kaldırdı! Şaşırtan anlar

Yeşilçam'ın efsanesi Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi İstanbul'a getirilmişti. Ahu Tuğba bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ŞAŞIRTAN ANLAR

Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde yakın arkadaşları Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan da yerini aldı. Bir dönemin en ünlü mankenleri ve oyuncuları arasında yer alan Alptekin ve Erkan karşılaşınca cenaze töreninde şaşırtan anlar ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜNCE...

Kısa süre önce tövbe edip kendilerini maneviyata adayan Alptekin ve Erkan birbirini görünce sımsıkı sarıldılar. Erkan 'Özledim seni. Can abim benim. Hep selamın geliyor sonunda seni de gördüm. En son sen beni Silivri'de sıkıp çevirmiştin. Ben daha tövbe etmemiştim. Şimdi de ben seni...' diyerek Yaşar Alptekin bir anda kucakladı ve havaya kaldırıp döndürdü.

BU ANLAR GÜNDEMDE

Meriç Erkan daha sonra 'Bugün pek güleceğimiz bir gün değil' diyerek Yaşar Alptekin'e bir kez daha sarıldı. Cenaze törenindeki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'ın bu anlarına; 'ölüye saygı yok', 'güzel eğlenmişler çok ayıp', 'biri cenazede olduklarını hatırlatsın', 'resmen şov' gibi yorumlar yapıldı.