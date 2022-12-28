İkiz bebek bekleyen Hilary Swank'ten Noel pozu

Ünlü oyuncu Hilary Swank, ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 48 yaşındaki ‘Milyon Dolarlık Bebek’ filminin yıldızı, Noel ağacını süslerken çekildiği fotoğrafının ardından dün de Noel fotoğrafını paylaştı. Kırmızı beyaz tulum şeklinde pijamasıyla poz veren Swank’in bübüyen karnı, doğum için geri sayıma başladığını da gösterdi.

Swank, Noel paylaşımında, “Daha fazla mucize dileyemezdik. Bir ömür boyu sürecek bu iki hediye için çok minnettarız” mesajını yazdı.

İki Oscar’lı oyuncu, Noel ağacı süslerken çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Noel'den tek istediğim sizsiniz" diyerek bebeklerini işaret etmişti. Swank, eşi Philip Schneider ile ikiz bebek beklediklerini ekim ayında duyurmuştu. 2018'den bu yana evli olan çift, ilk kez çocuk sahibi olacak.

Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Swank, yeni dizisi Alaska Daily’yi çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etmişti.



“Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlatmıştı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söylemişti.

