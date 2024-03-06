MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den ikinci ameliyat açıklaması

İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den ikinci ameliyat açıklaması

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo’nun ikiz bebeklerinin birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip dua istemişti. Torunlarından İbrahim Ayel bir kez daha operasyon geçirecek. Yasemin Şefkatli, oğlunun geçireceği operasyon hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den ikinci ameliyat açıklaması

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliklerinin 3. yılında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz oğulları bulunan çiftin oğulları İbrahim Ayel, doğduktan sonra bir operasyon geçirmişti.

ibrahimayel

Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Komedyene gülme yasağı getirildi! Komedyene gülme yasağı getirildi!

"AMA AYEL İYİ"

Şefkatli paylaşımında, "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da Nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi" ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komedyene gülme yasağı getirildi!Komedyene gülme yasağı getirildi!
Kolları sıvadı! Pijama, terlikle bahçeye girdiKolları sıvadı! Pijama, terlikle bahçeye girdi
Adına site açıldı! Tokatlamak isteyenler... Adına site açıldı! Tokatlamak isteyenler...
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli İbrahim Tatlıses tatlıses
En Çok Okunan Haberler
Cem Garipoğlu detayını hatırlattı! Hem uyardı hem çağrı yaptı

Cem Garipoğlu detayını hatırlattı! Hem uyardı hem çağrı yaptı

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Bakan Işıkhan'dan 'toplu sözleşme ikramiyesi' açıklaması! "Üzerimize düşeni yapacağız"

Genel başkanının yanında rest çekti!

Genel başkanının yanında rest çekti!

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Askere gideceği tarihi isyan ederek duyurdu

Askere gideceği tarihi isyan ederek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.