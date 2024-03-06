İkiz bebeklerinden biri ameliyat olmuştu! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'den ikinci ameliyat açıklaması

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliklerinin 3. yılında ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz oğulları bulunan çiftin oğulları İbrahim Ayel, doğduktan sonra bir operasyon geçirmişti.

Doktor kontrolünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yasemin Şefkatli, oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"AMA AYEL İYİ"

Şefkatli paylaşımında, "Merakınızı severim, bugün her şey yolunda geçti. Doktorumuz iyi gidiyor dedi ama bir operasyonumuz daha var demiştim. O da Nisan ayında olacak gibi ama Ayel iyi" ifadelerini kullandı.









