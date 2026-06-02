İklim krizinde ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma

2050 hedeflerinde hala en güçlü ve maliyetsiz çözüm ağaçlar. Önemini her geçen gün daha da iyi anladığımız bu dönemde devasa bir karbon yutağı olan ormanları kazanmanın iki yolundan bahsedeceğiz.

Yeniden ağaçlandırma nedir?

Yangın, aşırı kesim ve benzeri nedenler dolayısıyla ağaçsız kalan ormanlık alanların bozulan ekosistemini eski haline getirmeyi kapsayan yeniden ağaçlandırma, doğal orman alanlarını geri kazanmayı hedefleyen bir süreç.

Ağaçlandırma nedir?

Yeniden ağaçlandırmaya göre daha riskli bir yol olan ağaçlandırma, orman özelliği taşımayan terk edilmiş ve bozulmuş tarım arazileri gibi alanlara bir orman ekosistemi inşa etmeyi ifade ediyor. Örneğin 20250'de tamamlanması planlanan ve 4 bin 500 kilometre alanı kapsayacak Yeşil Çin Seddi projesi, çöl çevresine dikilecek 100 milyar ağaçla günümüzün en büyük ağaçlandırma çalışmalarından biri olarak görülüyor.

İki farklı yöntem iki farklı etki

Ağaçlandırmaya yönelik bu iki yaklaşım benzer duyulsa da doğanın tepkisi çok başkadır: reforestation, var olan habitatı onardığı için daha hızlı bir yanıt verirken afforestation bir sıfırdan bir inşa işi olduğundan daha radikal ve dikkatli planlanma gerektiren bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Çünkü yanlış ağaçlandırma bölgenin kaynaklarına ve biyoçeşitliliğine zarar verebilir.

Ağaçlandırma uygulamalarının önemi

2050 net sıfır karbon hedeflerinde teknolojik çözümler kadar doğa tabanlı çözümler de önemli bir rol oynuyor. Bahsi geçen iki yöntem başta sadece ağaç dikmekten ibaret gibi düşünülebilir ancak ağaçlandırma; Yeşil Çin Seddi gibi çölleşmeyi önlenmeye, karbon yutakları oluşturmaya ve yeni ekonomik fırsatlar yaratmaya yardımcı oluyor.

