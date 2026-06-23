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Sultan Oğuz

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İklim krizinde UNFCCC'nin yeri ve önemi

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Evrensel olarak kabul edebileceğimiz UNFCCC, günümüzde iklim kriziyle mücadelede önemli bir yere sahip. 198 tarafın imzalamış olduğu bu sözleşme, 1994 yılından bu yana küresel iklim projelerinin çatısını oluşturuyor. İşte, UNFCCC sözleşmesine dair bilinmesi gerekenler.

Sultan Oğuz

UNFCCC nedir?

İklim krizinde UNFCCC nin yeri ve önemi 1

UNFCCC olarak kısaltılan United Nations Framework Convention on Climate Change ifadesinin Türkçe karşılığını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olarak ifade edebiliriz. 1992 yılında kabul edilip 1994 yılında yürürlüğe giren UNFCCC, temelde insanın yol açtığı zararlı emisyonları dengelemeyi amaçlıyor. 198 tarafın yer aldığı bu sözleşme iklim kriziyle mücadelede uyulması gereken genel kuralları, ilkeleri ve sorumlulukları belirlemekle birlikte günümüzdeki Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi küresel çalışmaların da zemini konumunda.

İklim zirveleri ve anlaşmalarda UNFCCC'nin rolü

İklim krizinde UNFCCC nin yeri ve önemi 2

UNFCCC her yıl düzenlediği COP zirvelerinde taraf ülkeleri bir araya getirerek küresel karbon azaltım hedeflerinden Paris Anlaşması uygulamalarına kadar her yıl çeşitli konu başlıklarını tartışıyor. Bu yıl otuz birincisi düzenlenecek COP zirvesi on binlerce delegenin katılımıyla kasım ayında Antalya'da gerçeklecek.

UNFCCC'nin önemi

İklim krizinde UNFCCC nin yeri ve önemi 3

UNFCCC, neredeyse tüm ülkeleri bir araya getirebilmesiyle tartışmasız en kapsayıcı iklim politikası zemini. Kararların alınması ve yürürlüğe girme hızı noktasında eleştirilse dahi CBDR-RC (ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ve karşılıklı yetenekler ilkesi) ilkesi gibi küresel anlamda iklim kriziyle mücadelede adil ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini sunmasıyla önemi yadsınamaz bir çatı olmayı da sürdürüyor.

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