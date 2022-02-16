HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor: Çiriş otu nedir, çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu neye iyi gelir?

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor: Çiriş otu nedir, çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu neye iyi gelir?

16.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiriş otu, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen faydalı bir bitkidir. Türkiye’nin neredeyse her yerinde yetişen şifa dolu bu bitki vücudu iyileştirirken çiriş otunun suyu sivilceleri yok ediyor. Çiriş otu; sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kirgiç ve çiviş olarak da bilinir.

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor: Çiriş otu nedir, çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu neye iyi gelir?

Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. İşte çiriş otu ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin birçok ilinde yetişen çiriş otu, şifalı bitkilerden sadece biri. Çiriş otundan yemek yapan da var salata yapan da var.

iStock-1148675964

Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözümKadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Kas yorguluğu ve burkulmalara iyi gelir
  • Suyu kulak iltihabı ve diş ağrısını giderir
  • Şurup şeklinde içilirse öksürük ve yan ağrılarına iyi gelir
  • Haşere ve akrep sokmalarında kullanılır
  • Kökü temizleyicidir
  • Suyu sivilceleri iyileştirir
  • Saç dökülmesini önler
  • Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.
  • Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktıBildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı
Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'Büyük ayıp'Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Hamdi Çamlı'ya: 'Büyük ayıp'
Anahtar Kelimeler:
egzama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

20 TL'ye 1 milyon lira kazandı! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

Doktora tecavüze 'doktor' indirimi! Skandal savunma: Rızası dışında bir şey yapmadım

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

İlginizi Çekebilir

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.