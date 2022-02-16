İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor: Çiriş otu nedir, çiriş otunun faydaları nelerdir? Çiriş otu neye iyi gelir?

Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. İşte çiriş otu ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin birçok ilinde yetişen çiriş otu, şifalı bitkilerden sadece biri. Çiriş otundan yemek yapan da var salata yapan da var.

Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir

Kas yorguluğu ve burkulmalara iyi gelir

Suyu kulak iltihabı ve diş ağrısını giderir

Şurup şeklinde içilirse öksürük ve yan ağrılarına iyi gelir

Haşere ve akrep sokmalarında kullanılır

Kökü temizleyicidir

Suyu sivilceleri iyileştirir

Saç dökülmesini önler

Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.



