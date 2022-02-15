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Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

15.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kereviz lezzetiyle damak çatlatırken içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Her zerresi faydalı olan kerevizin yaprağını kullanan kişi sayısı çok azıdır. Halbuki kereviz yaprağı başlı başına bir şifa kaynağı! Özellikle kadın hastalıkları ve akciğer enfeksiyonlarına karşı çok etkili bir savaşçıdır.

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi. Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.

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12 GÜNDE MÜKEMMEL ETKİ

Vatan’ın haberine göre; Yapılan bu çalışma ise Mart ve Kasım 2014 aralığında Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi'den gerçekleştirildi. Çalışma, 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi (prediyabet) hastası olan yaşlı kişileri içeriyordu. Rastgele iki gruba ayrılan bu kişilerin bir grubuna kereviz verilirken diğer gruba verilmedi.

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Tedavi sırasında 12 gün boyunca yemekten 30 dakika önce günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) olmak üzere 250 mg dozda kereviz yaprağı ekstresi verildi. Postprandial Plazma Glikoz Testi, belirli miktarda karbonhidrat içeren bir yemeğin ardından kan şekeri seviyelerini ölçen bir kan testidir. Tüketimin ardından iki saat sonra kan testi yapılır. Araştırmacılar, bu test sayesinde kerevizin kan şekeri düzeylerini düşürmede oldukça etkili olduğu sonucuna vardı.

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Maydanozgiller içerisinde yer alan ve her derde deva olduğu bilinen kereviz, önemli faydalar sunuyor. Özellikle zengin vitamin ve mineral deposu olarak kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken besin kaynaklarından biridir.

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  • Barındırdığı antioksidan sayesinde vücutta iltihap toplanmasına engel olur.
  • Akciğer enfeksiyonlarına karşı etki sağlar.
  • Eklem ağrılarını gidermede yardımcı olur.
  • Bağırsak ve sindirim sistemlerini düzenlemek suretiyle vücudu temizleyici bir etkisi vardır.
  • Mide asidini düzenlediği için, reflü şikayetleri ile uğraşanlara birebir katkı sağlar.
  • Lif ve su açısından yüksek bir potansiyel teşkil ettiği için, sindirim sistemine önemli katkıları vardır.
  • Ayrıca kereviz tohumu idrar söktürücü bir etki yaratır.
  • İçerdiği maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar.
  • Beta karoten ile beraber A vitamini açısından zengin bir yapıya sahip olduğu için, cildin onarılmasını sağlar ve cildi besler.
  • Kemik güçlenmesine destek verir ve kemik hastalıkları ile mücadele eder.
  • Kanın sağlıklı bir şekilde akmasını sağlar.
  • Kadınların adet dönemlerinin daha düzenli ilerlemesine destek verir.

Yemeklerde ya da salatalarda tüketmek suretiyle kerevizi periyodik olarak kullanarak, yukarıdaki faydalarından yararlanmak mümkündür.

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