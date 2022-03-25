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İlaçlarla ayakta duran Ece Erken doktor tavsiyesini paylaştı

25.03.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken'in çok fazla ilaç aldığı, dua sırasında hocaya eşini rüyasında görmek için hangi duayı okuması gerektiğini sorduğu gibi iddialar gündemdeydi. Ece Erken zor günleri atlatmak için doktora gitti ve doktor tavsiyesini paylaştı.

İlaçlarla ayakta duran Ece Erken doktor tavsiyesini paylaştı

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü sonrası yıkıldı. Bununla da kalmadı eşinin öldürülmeden önce vurulup yerlerde sürüklendiği anları izledi ve dünyası başına yıkıldı. Zor günler geçiren Ece Erken'in kendinde olmadığı, çok fazla ilaç içtiği söyleniyordu.

Seren Serengil, "O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı" diyerek korkutmuştu. Dua okuyarak ve çocuğuyla vakit geçirerek acısını unutmaya çalışan Ece Erken doktora gitti.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Ece Erken doktor tavsiyesini paylaştı. Erken doktorunun her gün 30-40 dakika yürüme tavsiye ettiğini söyledi.


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Ece Erken
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