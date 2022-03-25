İlaçlarla ayakta duran Ece Erken doktor tavsiyesini paylaştı

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü sonrası yıkıldı. Bununla da kalmadı eşinin öldürülmeden önce vurulup yerlerde sürüklendiği anları izledi ve dünyası başına yıkıldı. Zor günler geçiren Ece Erken'in kendinde olmadığı, çok fazla ilaç içtiği söyleniyordu.

Seren Serengil, "O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı" diyerek korkutmuştu. Dua okuyarak ve çocuğuyla vakit geçirerek acısını unutmaya çalışan Ece Erken doktora gitti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ece Erken doktor tavsiyesini paylaştı. Erken doktorunun her gün 30-40 dakika yürüme tavsiye ettiğini söyledi.



