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İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

12.05.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Güney Carolina bölgesinden Joseph McKinnon kız arkadaşı Patricia Ruth Dent'i boğarak öldürdü. Genç adamın işlediği cinayet, öldürdüğü kız arkadaşını gömmeye çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıktı.

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Joseph McKinnon, öldürdüğü kız arkadaşı Patricia Ruth Dent'i gömmek için çukur kazarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Komşusu tarafından çukur kazarken görülünce su sistemi için bahçesine çukur kazdığını söyleyen McKinnon, bir süre sonra yere yığıldı. Komşusu daha sonra McKinnon'ı çukurun yanı başında yüz üstü uzanmış halde görünce polisi aradı.

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KADINA ULAŞAMADILAR

Polis ve sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk incelemelerde McKinnon'ın kalp krizi geçirerek öldüğünü fark ettiler. Olayla ilgili McKinnon'ın sevgilisi Patricia Ruth Dent'e bilgi verilmek istediklerinde ise kendisine ulaşamadılar. Dent o gün işe hiç gitmemiş ve ayrıca telefonlara da cevap vermemişti.

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CESET BULDULAR

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Bunun üzerine polis soruşturma için ikilinin kaldığı eve girdi. Evin yeni temizlenmiş olduğunu fark eden polis birtakım kan izleri buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda kanın Patrica Ruth Dent'e ait olduğu anlaşıldı. Polis kazılan çukura girip etrafındaki bölgeyi taradığında toprağın altında siyah çöp torbaları bulundu. Açılan torbaların içinde ağzı bantlanmış bir ceset ortaya çıktı.

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BOĞULMUŞ

Adli Tıp incelemeleri sonucunda cesedin Patricia Ruth Dent'e ait olduğu keşfedildi. Kadının yüzünde darbe izleri olduğu ancak ölüm sebebinin boğulma olduğu anlaşıldı. McKinnon'ın Dent'i öldürdükten sonra kadının cesedini iki büyük çöp torbasıyla sardığı ve kazdığı çukura gömdüğü anlaşıldı. Komşusu McKinnon'ı gördüğünde aslında çukuru kazmıyor, çukuru kapatmaya çalışıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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