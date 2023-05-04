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  4. İlayda Şeker'den kocasına tam destek! "Her zaman her koşulda yanımdasın..."

İlayda Şeker'den kocasına tam destek! "Her zaman her koşulda yanımdasın..."

04.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışma sırasında nişan attıktan sonra gündeme gelmişti. Şampiyon olan Balaban yarışma sonrasında ise gönlünü İlayda Şeker'e kaptırdı. Evlenen ikiliden Şeker'in kocasına destek paylaşımına beğeni yağdı.

İlayda Şeker'den kocasına tam destek! "Her zaman her koşulda yanımdasın..."

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban, aynı programda tanıştığı İlayda Şeker ile yarışma sonrası aşk yaşamaya başlayıp daha sonra da görkemli bir düğünle evlenmişti.

"Elmalı güreşlerinde İsmail'in kaşı patlamıştı, iki kere orada aşık oldum çok etkilenmiştim" diyerek kocasına sevgisini açıklayan Survivor yarışmacılarından İalyda Şeker Balaban'ı paylaşarak destek mesajı verdi.

Ekran Alıntısı

İlayda Şeker paylaşımında "Her zaman her koşulda yanımdasın. Her zaman her koşulda yanındayım. Mmental ve fiziksel gücüne hayranım... Çektiğin zorluklara, yaşadığın sakatlıklara, uykusuz kaldığın gecelerine ben şahidim… Şimdi sıra bizlere göstereceğin şampiyonluklara geldi sevgilim, sen kendine inan! Sevenlerin sana inanıyor. Allah derman versin yeni sezonda başarılar Şampiyonum" diyerek Balaban'a destek oldu.

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İlayda Şeker'in paylaşımına çiftin fanlarından beğeni yağdı.

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