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  4. İlayda Şeker ve İsmail Balaban evleniyor mu? Sosyal medyayı sallayan detay

İlayda Şeker ve İsmail Balaban evleniyor mu? Sosyal medyayı sallayan detay

02.11.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması bittikten sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban geçtiğimiz günlerle ilk kez aşklarını ilan etmişti. İkilinin evleneceğini iddiası ve Şeker'in parmağındaki yüzük olay oldu.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban evleniyor mu? Sosyal medyayı sallayan detay

Survivor yarışması sırasında nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban aşkı yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker'de buldu.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban, geçtiğimiz günlerde paylaştıkları bir videoda el ele tutuşmuş ve aşklarını ilan etmişti. İkili hakkında şimdi de yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre ikili söz yaptı ve Şeker yüzüğü taktı.

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AİLEYE GİRDİ

Survivor İlayda'nın sevgilisinin teklifini kabul ettiği ve yaza düğün düşündükleri konuşulurken güzel yarışmacının elini sürekli saklaması da gündem oldu. Yüzüğünü saklayan İlayda Şeker sosyal medyanın gündemine girdi. Şeker İsmail'in annesi ve ablasıyla da arasını iyi tutuyor. Şeker aileyle bir araya geldiği pozlarla da dikkat çekti.

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Şeker'in çoğu cesur paylaşımını silmesi de sevgilisi için böyle bir adım attığına yorumlandı. Ancak çift konuya dair bir yorumda bulunmadı.

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İsmail Balaban
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