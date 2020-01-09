MAGAZİN
  4. İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı:

İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı:

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

"Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur" - "Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.

Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına fedakarca görev yapan, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden medya mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Fahrettin Altun, "Ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla demokrasimizin eksiksiz işlemesinin önemli bir unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurumları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın da halkın bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya başladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Haberin kamuoyuyla daha hızlı paylaşılmasına olanak sağlayan ve tüm dünyayı ulaşılabilir kılan bu teknolojik süreç aynı zamanda, dezenformasyonun ve yalan haberin hızla yayılmasını da mümkün kılmaktadır. Toplumun doğru ve gerçek bilgiyle beslenmesinin önemini idrak etmiş, ilkeli ve objektif medya çalışanlarımız, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede önemli bir güçtür. Basın mensuplarının bundan sonra da sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmaya, birlik ve beraberliğimizin korunmasını her şeyin üzerinde tutarak görev yapmaya devam edeceğine inanıyorum.

Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, tüm gazeteci arkadaşlarıma başarılar diliyor, İletişim Başkanlığı olarak kendilerine her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladıSinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı
Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendiAydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

2012 filmi konusu, 2012 filmi oyuncuları ve 2012 filmi fragmanı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı

Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Samsun’da müzeler okul gibi

Samsun’da müzeler okul gibi

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.