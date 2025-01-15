İletişim Başkanlığı, Bakan Göktaş hakkındaki 'randevu' iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan sosyal medya paylaşımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la ilgili 'randevu' iddiaları yalanlandı.

DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi, haftalarca randevu alamadı.” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ile kabine toplantılarında, bakanlık programlarında ve gerekli durumlarda bir araya gelmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."