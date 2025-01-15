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  4. İletişim Başkanlığı, Bakan Göktaş hakkındaki 'randevu' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı, Bakan Göktaş hakkındaki 'randevu' iddiasını yalanladı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.01.2025 16:31
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la ilgili olarak bazı basın kuruluşlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan haftalarca randevu alamadı' iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan (DMM) yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı, Bakan Göktaş hakkındaki 'randevu' iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan sosyal medya paylaşımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la ilgili 'randevu' iddiaları yalanlandı.

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DMM'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi, haftalarca randevu alamadı.” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ile kabine toplantılarında, bakanlık programlarında ve gerekli durumlarda bir araya gelmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan mahinur özdemir
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