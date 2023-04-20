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İletişim Bilimleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İletişim Bilimleri Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

05.04.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılması şarttır. Liseden mezun olan öğrencilerin bölüm tercihi yaparken tecrübeli birinden destek almaları gerekir. Üniversiteler özel ve devlet üniversiteleri olmak üzere ikiye ayrılır. Yükseköğretime geçiş sınavı sonuçlarına göre üniversite tercihleri yapılır. Lisans ve ön lisans olarak da ayrıştırılan üniversiteler tercihe göre değişkenlik gösterir. İletişim bilimleri bölümü içerik olarak insan ilişkileri, planlama gibi derslerden oluşur.

İletişim Bilimleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İletişim Bilimleri Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversite tercihi yaparken bölüm içerikleri mesleklere göre değişkenlik gösterir. Her bölümün ders içeriği ve pratikleri farklıdır. İletişim bilimleri detaylı bölümlerden biridir. Genellikle insan ilişkileri, iletişim stratejileri, gözlem gibi konulardan bahseder. Ders konuları ve içerikleri bilimsel yöntemlere dayanılır. İletişim bilimleri bölümü sıklıkla tercih edilen bölümlerden biridir. Eğitim olarak da detaylara dayanan ders konularına sahiptir. Gözlem üzerine olan bölüm, meraklı öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılır.

İletişim Bilimleri Bölümü nedir?

Bölüm seçimi yaparken kişiliğe uygun seçimler yapmak oldukça önemlidir. Her bölümün içerikleri farklı olduğu gibi iş imkânları da farklılık gösterir. Tercih sırasında bölüm içeriği ve iş imkânlarını araştırmak da büyük fayda vardır. İletişim bilimleri bölümü küçük birimlerden başlayarak yükselen bölümlerden biridir. Bölümden mezun olan öğrenciler diledikleri alanlarda kolaylıkla iş hayatına atılabilirler. Bölüm içeriğinde bulunan dersleri başarıyla vermeleri gerekmektedir. Disiplinli ve merak uyandıran bölüm çeşitlerinden biridir.

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İletişim Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Öğrenciler tercih yaparken araştırma esnasında bölümün içeriğinden çok dönem sayısına da önem göstermeliler. Bölüm lisans olarak adlandırılıp 4 yıl olarak eğitim verir. Öğrenciler ders dönemlerinden sonra vize ve final olarak iki ayrı sınava tabii tutulur. Bazı bölümlerde ders içeriğine göre sözlü sınavlarda mevcuttur. İletişim bilimleri bölümü, içerikleri değişkenlik gösteren birden çok ders içerir. Dersler bölüm üzerine olduğu gibi hukuk, görsel gibi temel derslerden de oluşur. Eğitim dönemi boyunca öğrenciler iş alanında pratiğe dökebilecekleri tüm dersleri alır. Teknolojinin gelişmesiyle de eğitim, slayt ve proje gibi imkanlardan da yararlanılır. iletişim bilimleri bölümü dersleri:

  • İletişim Sosyolojisi
  • Hukukun Temel Kavramları
  • Kitle İletişim Kuramları
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
  • İletişim ve Etik
  • Sözlü Ve Yazılı İletişim Becerileri
  • Dijital Medya
  • Popüler Kültür Ve Modernleşme
  • Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
  • Kültürlerarası İletişim
  • Görsel Medya Uygulamaları
  • Stratejik Planlama Ve Yönetim Bilimleri
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İletişim Bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

İletişim Bilimleri, öğrencilere genellikle farklı kültürlerdeki insan ilişkileri ve davranış çeşitlerini aşılayan bölümlerden biridir. Bölüm içeriğinde verilen dersler başlangıç olarak kolay ve adım adım ilerleyerek ileri seviyeye ulaştırır. Bölümün içeriğini bilmeden tercih yapmak öğrenciler için riskli bir seçimdir. İletişim Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler farklı pozisyonlarda ve farklı unvanlarda görev alabilirler.

Meslek tercihi yaparken kişiliğe uygun olması oldukça önemlidir. Meslekte başarılı olmak için bu tarz detaylara da dikkat edilmesi gerekir. İletişim metotlarını ve detaylarını inceleyen iletişim bilimleri bölümü rövanşta olan bölümlerden biridir. İletişim Bilimleri mezunlarının çalışabilecekleri yerler:

  • Gazete sektörü
  • Televizyon kanalları
  • Haber ajansları
  • Radyo Kanalları
  • Dijital ajanslar
  • Reklam ajansları
  • Film Yapım ajansları
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İletişim Bilimleri mezunları iş imkanları nelerdir?

Farklı bölümlerden mezun olan kişiler iş alanları da değişkenlik gösterir. Farklı departmanlarda veya çeşitli unvanlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Bölümü okuduktan hemen sonra çalışılacak alanları araştırmak da fayda vardır. İletişim bilimleri mezunları özellikle medya ve reklam gibi işlerde çalışabilirler. Mezun olmadan önce bu tarz iş alanlarında staj yapmanın da faydası vardır. Yapılan staj ve pratikler ile işe alım imkânları da artmış olur. Çalışılacak alanları mezunlar başarı durumlarına göre seçebilirler. İletişim Bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları çeşitli kurumlarda bulunur. Film yapım ajansları ve reklam ajanslarında medya okuryazarlığı gibi iş pozisyonları mevcuttur.

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İletişim Bilimleri mezunları ne iş yapar?

İletişim bilimleri bölümü sıklıkla gelişen bölümlerden biri olduğu için talep oldukça fazladır. Bölüm içeriğinde iletişim ve dijital medya gibi dersler ile eğitim alan öğrenciler uygulamalarda zorlanmaz. Mezunların yurt içinde ve yurt dışında da çalışma imkanları bulunur. Çeşitli iş imkanlarına sahip olan mezunlar alanlar arası geçiş de yapabilir. Donanımlı eğitim almış mezunlar başlangıç olarak medya sektörünü tercih ederler. Sadece özel sektörde değil kamu yerleştirme sınavına girerek de kamu sektörüne geçiş yapabilirler. İletişim bilimleri mezunlarının çalışabileceği iş imkanları:

  • İletişim uzmanı
  • Danışman
  • Medya Analisti
  • İçerik Üreticisi
  • Medya Yöneticisi
  • Yazar ve Yönetmen
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Genellikle ajanslar üzerinden ilerleyen mezunlar zamanla eğitimler ile gelişime açık bir pozisyona gelirler. İletişim Bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Sınav ve mülakatlar ile kamu alanına kolaylıkla geçiş sağlanır. Mezunlar öncelikle sınava girerek başarı puanlarına göre tercih yaparlar. Tercih sonrası ise mülakatlarda çeşitli ajanslarda yer alırlar. Kurum ve kuruluşlar arasında tercih yaparak yerleşme sağlanır. Mezunlar eğitim alanında ilerlemek isterlerse ise ALES'e girerek akademik kariyere başlangıç yapabilirler. Üniversitede kalmak istemeyen öğrenciler ise kamu veya özel sektöre geçiş yaparak iş imkânlarından yararlanabilirler. Bölüm içerisinde alınan uygulamalı dersler iş alanında da oldukça etkilidir. Tercih edilecek iş pozisyonuna göre staj veya eğitimler de verilir.


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