Müzecilik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Müzecilik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Müzecilik Bölümü, hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü geçmişten günümüze pek çok tarihi ve kültürel eser gelmiştir. Bunları korumak, geçmiş dönemler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için müzeler önemlidir. Müzecilik Bölümü de müzelerde yer alan her türlü sanat eserini, müzenin iç düzenini, yapısını kapsayan bir bölüm olarak öne çıkar. Sanat eserleri ile yakın ilişki içinde bulunmak isteyen ve bu eserler hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, Müzecilik Bölümünü okuyabilir.

Müzecilik Bölümü nedir?

Eski dönemlerde yaşayan medeniyetler ve sanatçılardan günümüze kadar gelmiş olan kültürel mirasların tanıtımı ve değerlendirilmesini içeren Müzecilik Bölümü bir lisans programıdır. Üniversitelerde okutulan bu disiplin, müze yönetimi ve kültürel eserlerin sergilenmesi konusunda kapsamlı bir eğitim sunar. Bu bölüm, yalnızca eşit ağırlık puan türünde öğrenci kabul etmektedir. Türkiye’de Müzecilik Bölümü yalnızca Dokuz Eylül Üniversite’sinde yer alır ve Edebiyat Fakültesi'ndedir. Bu bölüm müzeleri tasarlayacak, planlayacak, yönetecek öğrenciler yetiştirir. Müzelerde çalışacak uzman personel açığını kapatmak amacıyla eğitim veren bu bölüm, müzelerin gelişmesine de katkı sağlar.

Müzecilik Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Müzecilik Bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Bu bölümde okuyan öğrenciler, 8 dönem boyunca pek çok dersten sorumlu olur. Tüm dersleri geçen ve 240 AKTS kotasını dolduran öğrenciler bu bölümden mezun olmaya hak kazanır. Üniversitenin mezuniyet koşullarını da yerine getirdikleri takdirde Müzecilik Bölümü lisans diploması alabilir ve bu alanda küratör, uzman ya da sorumlu olarak çalışabilirler. Müzecilik Bölümü lisans eğitimini tamamladıktan sonra öğrenciler isterse yüksek lisans ve doktora programları ile kendilerini geliştirebilir ve üniversitede akademisyen olarak görev alabilir. Bu sayede kendi ilgi alanlarına yönelik araştırmalar yapabilir ve projeler geliştirebilirler. Müzecilik Bölümü dersleri:

Kültür kavramları

Kayıt ve belgeleme

Materyal kültürü

Sergileme yöntemleri

Çevre sorunları koruma belgeleme

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Kültür ve sanat ortamları

Müzeciliğe giriş

Müzecilik tarihi

Anadolu uygarlıkları

Antropolojide kültür kavramı

Antik nümizmatik

Taşınabilir kültür varlıklarının konservasyonu

Müze yapıları tasarımı

Müzecilik mezunları ne iş yapar?

Müzecilik Bölümünden mezun olan kişilerin ne iş yaptığı büyük bir merak konusudur. Bu bölümden mezun olan kişilerin görevler arasında; müzenin yönetimi, düzenlenmesi, eserlerin sergilenmesi, depolanması, tanımlanması, sınıflandırılması ve korunması gibi önemli sorumluluklar yer alır. Bu bölümden mezun olan kişiler çalıştıkları kurumlarda sanat uzmanı, küratör, sanat galerisi sorumlusu, yönetim personeli veya müze sorumlusu unvanıyla görev alabilirler.

Müzecilik mezunları iş imkanları oldukça fazla araştırılmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar; müze kurma, müzelerde bölüm oluşturma, tasarım ve sergileme konusunda bilgi ve beceri sahibi olurlar. Ayrıca devlet ve özel müzelerin dışında yakın dönemlerde oluşturulan sanal müzelerde de çalışabilir ve bu alana katkı sağlayabilirler. Çeşitli müzelerin, sanat galerilerinin, arkeolojik merkezlerin yönetiminden ya da hizmetinden sorumlu olarak çalışabilirler. Müzecilik Bölümünde okurken öğrenciler staj yaptığı için müzede çalışmayı ve çalışma ortamını önceden deneyimleyebilir. Bu sayede meslek hayatına atıldıklarında rahat bir şekilde çalışabilirler.

Müzecilik mezunları nerelerde çalışır?

Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde rahatlıkla iş bulabilecek olan Müzecilik mezunları, çalışma alanı bakımından çeşitliliğe sahiptir. Müzecilik bölümünden mezun kişiler şuralarda çalışabilir:

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Turizm işletmeleri

Özel müzeler

Devlet müzeleri

Belediyeler

Milli Saraylar Müdürlüğü

Sanat galerileri

Müzecilik mezunlarının kamuda iş olanakları vardır. Müzecilik Bölümünden mezun kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak kamuda çalışabilir. Ayrıca devlete bağlı müzelerde, belediyelerde ve sanat galerilerinde de görev alabilirler. Kamu kurumlarında müzeci olarak çalışmak için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girme zorunluluğu vardır. Bu sınavdan yeterli puan alarak ilgili alanda tercih yapan kişiler atanarak çalışmaya başlayabilir. Ayrıca anıtlar, vakıflar ve tarih kurumları da müzecilik mezunlarının devlet kuruluşlarında çalışabileceği alanlardandır. Müzecilik bölümünden mezun olduktan sonra kamuda çalışan müze uzmanları, devlet memuru kategorisinde değerlendirilir.

Müzecilik mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok daha geniştir. Çünkü özel sektörde çok sayıda müze ve sanat galerisi yer alır. Ayrıca turizm şirketlerinde rehber olarak da çalışma imkanı vardır. Özel sektörde çalışan Müzecilik mezunlarının herhangi bir sınava girmesine gerek yoktur. Yalnızca ilgili alanda çalışan şirkete giderek başvuruda bulunmaları yeterlidir. Mülakattan geçerlerse çalışmaya başlayabilirler. Ayrıca özel sektörde çalışan Müzecilik mezunlarının kendini geliştirme konusunda daha büyük avantajı vardır. İstedikleri alandaki müzede ya da sanat galerisinde çalışabilirler. Seçim konusunda daha özgür oldukları gibi dışarıdan iş alma ve projeler geliştirme imkanına sahip oldukları için de kendi ilgi alanlarında daha fazla çalışabilirler. Müzecilik lisans bölümünden mezun olup sonrasında yüksek lisans ve doktora gibi programlarla kendini geliştiren Müzecilik mezunları ise üniversitelerde çalışma olanağına sahip olabilirler.